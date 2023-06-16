«Артеку» — 98 лет

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98 лет назад, 16 июня 1925 года, пионерский лагерь «Артек» принял первую смену отдыхающих.
Просто фотографии разных лет.
Интересного вам просмотра!
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3.
Дети в гостях у Председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина и Маршала Советского Союза Семена Буденного, 1946 год
30.
Леонид Брежнев с пионерами во время церемонии открытия Международного детского праздника, посвященного Году ребенка,1979 год
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