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«Артеку» — 98 лет

«Артеку» — 98 лет

Автор:
16 июня 2023 21:15
Метки: СССР   история   фото   
249
38

98 лет назад, 16 июня 1925 года, пионерский лагерь «Артек» принял первую смену отдыхающих.

Просто фотографии разных лет.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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9  комментариев
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23k
SolomonA 2 часа назад
Мне тоже довелось на IX слете пионеров там побывать. Это, конечно, незабываемо...
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49k
Прораб Час назад
В августе 2014 года, в Крым поехала огромная комиссия, на предмет обследования курортных объектов. Я туда не попал,(рылом не вышел), но участвовал в оценке затрат на всстановление. Это был какой то [мат]! Хохлы не то, чтобы прое.бали, они вымучили всё до последнего. Убито было всё, даже в принципе неубиваемое военное.
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510
Дмитрий 3 часа назад
Без Саманты Смит нещитово.
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