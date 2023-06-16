Африканские сборщики чая ломают роботов, которые вскоре заменят их на плантациях

Сообщается, что некоторые модели автоматизированных машин могут заменить 100 рабочих и снизить стоимость сборки чая с 11 до трёх центов за килограмм. Но как бы не было жаль простых работяг, механизация процесса имеет решающее значение для компаний и глобальной конкурентоспособности кенийского чая в целом.





В 2021 году Кения экспортировала чай на сумму 1,2 млрд долларов, что делает эту страну третьим по величине поставщиком в мире после Китая и Шри-Ланки. Однако за последние 10 лет из-за внедрения машин работу на плантациях потеряли уже более 30 тысяч человек. Чтобы выйти из положения, местное правительство рекомендует агрохолдингам собирать хотя бы 40% чая вручную.