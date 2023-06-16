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Африканские сборщики чая ломают роботов, которые вскоре заменят их на плантациях

Африканские сборщики чая ломают роботов, которые вскоре заменят их на плантациях

Автор:
16 июня 2023 18:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: автоматизация   борьба   кения   луддизм   прогресс   ручной труд   технологии   чай   
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Но этот "паровоз", увы, уже не остановить.

О первых случая луддизма на Чёрном континенте сообщает газета Semafor Africa. Кенийские сборщики чая ломают роботизированные системы, внедрение которых постепенно лишает их работы. За последний год сгорело минимум 10 таких машин, принадлежащих компании Lipton. Сумма ущерба оценивается в 1,2 миллиона долларов.

Сообщается, что некоторые модели автоматизированных машин могут заменить 100 рабочих и снизить стоимость сборки чая с 11 до трёх центов за килограмм. Но как бы не было жаль простых работяг, механизация процесса имеет решающее значение для компаний и глобальной конкурентоспособности кенийского чая в целом.


В 2021 году Кения экспортировала чай на сумму 1,2 млрд долларов, что делает эту страну третьим по величине поставщиком в мире после Китая и Шри-Ланки. Однако за последние 10 лет из-за внедрения машин работу на плантациях потеряли уже более 30 тысяч человек. Чтобы выйти из положения, местное правительство рекомендует агрохолдингам собирать хотя бы 40% чая вручную.

По данным СМИ, в Кении наблюдается самый высокий уровень безработицы в восточной Африке. К этому привела автоматизация во многих отраслях, включая банковское дело и страхование. В последний квартал 2022 года официально безработными числились 13,9% кенийцев трудоспособного возраста.

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Метки: автоматизация   борьба   кения   луддизм   прогресс   ручной труд   технологии   чай   
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4  комментария
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985
Arti 50 минут назад
могут заменить 100 рабочих и снизить стоимость сборки чая с 11 до трёх центов за килограмм.

Это к подорожанию чая
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10k
Фомич 12 минут назад
Новая волна беженцев в Европу, а конкретнее в Англию, Липтон их компания.
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5k
BenderRodriguez 21 минуту назад
Мир идёт к роботизированному труду и обязательным выплатам для всех.
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29k
Юрий 23 минуты назад
Ещё в школе рассказывали про саботаж. Как ломали станки ткачи.
Этимология слова идёт от французского «сабо» (фр. sabot) деревянный башмак, которым можно было заблокировать работу ткацких станков.

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