Африканские сборщики чая ломают роботов, которые вскоре заменят их на плантациях

Но этот "паровоз", увы, уже не остановить.
О первых случая луддизма на Чёрном континенте сообщает газета Semafor Africa. Кенийские сборщики чая ломают роботизированные системы, внедрение которых постепенно лишает их работы. За последний год сгорело минимум 10 таких машин, принадлежащих компании Lipton. Сумма ущерба оценивается в 1,2 миллиона долларов.
Сообщается, что некоторые модели автоматизированных машин могут заменить 100 рабочих и снизить стоимость сборки чая с 11 до трёх центов за килограмм. Но как бы не было жаль простых работяг, механизация процесса имеет решающее значение для компаний и глобальной конкурентоспособности кенийского чая в целом.
В 2021 году Кения экспортировала чай на сумму 1,2 млрд долларов, что делает эту страну третьим по величине поставщиком в мире после Китая и Шри-Ланки. Однако за последние 10 лет из-за внедрения машин работу на плантациях потеряли уже более 30 тысяч человек. Чтобы выйти из положения, местное правительство рекомендует агрохолдингам собирать хотя бы 40% чая вручную.
По данным СМИ, в Кении наблюдается самый высокий уровень безработицы в восточной Африке. К этому привела автоматизация во многих отраслях, включая банковское дело и страхование. В последний квартал 2022 года официально безработными числились 13,9% кенийцев трудоспособного возраста.
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Это к подорожанию чая
Этимология слова идёт от французского «сабо» (фр. sabot) деревянный башмак, которым можно было заблокировать работу ткацких станков.