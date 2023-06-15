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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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"клубень утолщенный и укороченный стебель корневой системы, который служит не только хранилищем питательных веществ для растения, но и органом вегетативного размножения."