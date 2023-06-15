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Тест для знатоков кинематографа

Тест для знатоков кинематографа

Автор:
15 июня 2023 17:05
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   фильмы   
3454
1
В данном тесте придётся угадывать фильм всего по одной фразе героя. Если вы хотя бы раз смотрели фильм, то сможете без труда пройти его. Приготовились, камера, мотор!

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Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   фильмы   
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20  комментариев
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929
ruslan d 2 часа назад
чет как-то простовато ...
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1k
Bogdan Krasota 3 минуты назад
Из 12 вопросов ответили верно на 9. Вы настоящий знаток советского и российского кинематографа, учитывая, что смогли угадать фильмы всего по одной цитате!
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204
joiner-ru 13 минут назад
Это скорее тест на олдскульность. "Кин-дза-дза" только не угадал, там только "ку", пепелац с гравицапой, да желтые штаны в памяти.
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12k
Андрей А 16 минут назад
Не угадал только Кин-дза-дза, которую никогда толком и не смотрел
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27k
Мрачный мачо Полчаса назад
Кинофанат идентифицирован! Легко же
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87
Jurgen Полчаса назад
Ха-ха:-"Кинофанат идентифицирован!"
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3k
Pioner76 Полчаса назад
8/12
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245
Звёздный князь 38 минут назад
То что угадал всё - не обрадовало.
Понял, что я уже состарился.
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6k
Leo Sun 47 минут назад
Угадать фильмы было очень просто. Только "Брата" чисто интуитивно выбрала, бо фильм полностью никогда не видела.
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15k
Smiley 52 минуты назад
А полегче ничего не нашлось?
Хотя, современная молодёжь об этих фильмах, скорее всего, не слышала.
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19k
Robin Hood 53 минуты назад
Из 12 вопросов ответили верно на 10. Вы настоящий знаток советского и российского кинематографа, учитывая, что смогли угадать фильмы всего по одной цитате!
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10k
Andrey Jigan 53 минуты назад
10 из 12
Надо обновить данные
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3k
* You All Час назад
что по окончанию этого теста будет? предложат за пенсией сходить по итогам ответов?
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3k
Диагноз Час назад
12 из 12, я старпер, и я все это видел!!!
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10k
Игорь 2 часа назад
12-12 Легкотня :)
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9k
hairov 2 часа назад
11/12 было несложно.
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7k
М С 2 часа назад
8/12. Обозвали кинофанатом...
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