Тест для знатоков кинематографа

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В данном тесте придётся угадывать фильм всего по одной фразе героя. Если вы хотя бы раз смотрели фильм, то сможете без труда пройти его. Приготовились, камера, мотор!
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Понял, что я уже состарился.
Хотя, современная молодёжь об этих фильмах, скорее всего, не слышала.