Настала горячая пора для установщиков сплит-систем

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И это прекрасный повод собрать пост о наболевшем. Гарантирую, что летом появятся очередные горе-монтажники и печальные заказчики. Ну а пока наслаждаемся "профессионализмом" и лёгкой невменяемостью.
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Метки: wtf Прикол Юмор кондиционеры монтаж сплит-системы
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