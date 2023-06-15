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Настала горячая пора для установщиков сплит-систем

Настала горячая пора для установщиков сплит-систем

Автор:
15 июня 2023 16:44
Сообщество : Юмор
Метки: wtf   Прикол   Юмор   кондиционеры   монтаж   сплит-системы   
1290
19
И это прекрасный повод собрать пост о наболевшем. Гарантирую, что летом появятся очередные горе-монтажники и печальные заказчики. Ну а пока наслаждаемся "профессионализмом" и лёгкой невменяемостью.
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Метки: wtf   Прикол   Юмор   кондиционеры   монтаж   сплит-системы   
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5  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 36 минут назад
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16k
Голос Вселенной Полчаса назад
Честно сказать, была мысль найти какой-нибудь старый блок, пустой корпус от кондея, и вывесить его наружу... Люди будут смотреть и смеяться....
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
С кондеями на улице что не так? Когда на улице прохладно, тогда и дома прохладно
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3k
lekha-fil 36 минут назад
А чё нужно было опустить внутренний блок? длина шнура - это к производителям сплита. А удлинить шнур это по согласованию с заказчиком.
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