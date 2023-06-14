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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
С конвейера завода DMC в Dunmurry в Северной Ирландии сошёл первый DeLorean DMC-12 - тот самый из «Назад в будущее», 21.01.1981 год
6.
Брижит Бардо демонстрирует как правильно держать второй блатной, 1961 год. Фотограф Даньель Конде
8.
Солдат в специальном противогазе, позволявшем отдавать команды - он оборудован микрофоном, усилителем и динамиком. Венгрия, 1939 год
19.
Королева Елизавета II сидит в хауда на спине слона в Варанаси, тогда известном как Бенарес, во время своего турне по Индии в 1961 году
20.
Эрих Кох, бывший гауляйтер Восточной Пруссии и рейхскомиссар Украины, на скамье подсудимых в суде в Варшаве, 22 октября 1958 года
22.
Последнее фото Чарли Чаплина в сопровождении его жены Уны на прогулке по берегу озера Леман в Веве, Швейцария, октябрь 1977 года
25.
Совсем юный Криштиану Роналду делает фото на память с одной из первых наград стоя со своей мамой.
26.
Мария-Тереза де Филиппис, одна из немногих гонщиц Гран-при, сидит в особом Porsche F2, построенном в Модене для Жана Бехры. 10 мая 1959 года
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