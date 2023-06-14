Забавные и случайные кадры, на разгадку которых уйдёт 3 секунды

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Случайно сделанный кадры в странных позах и нарушенной перспективой - вот залог смешной картинки. Перед вами кадры без фотошопа, которые заставляют поломать голову над происходящим.
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