Стаи гигантских сверчков атаковали дом

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Мормонские сверчки доставляют немало проблем. Фермеры начали бить тревогу: насекомые буквально уничтожают урожай.
Простым жителям тоже приходятся нелегко. Сверчки заполонили дороги и дома людей, и прогнать их пока не удается.
Выглядит жутковато)
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