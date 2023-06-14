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Стаи гигантских сверчков атаковали дом

Стаи гигантских сверчков атаковали дом

Автор:
14 июня 2023 09:11
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   насекомы   нашествие   сверчки   
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Мормонские сверчки доставляют немало проблем. Фермеры начали бить тревогу: насекомые буквально уничтожают урожай.

Простым жителям тоже приходятся нелегко. Сверчки заполонили дороги и дома людей, и прогнать их пока не удается.

Выглядит жутковато)


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Метки: в мире   видео   животные   насекомы   нашествие   сверчки   
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7  комментариев
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5k
Babangdida 2 часа назад
Стаи гигантских сверчков атаковали домПосмотреть
Стаи гигантских сверчков атаковали дом
Стаи гигантских сверчков атаковали домПосмотреть
Стаи гигантских сверчков атаковали дом
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197
Andrews32 23 минуты назад
В какой стране, городе? Аффтар, сказал А, говори и Б
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9k
Шамсуддин 56 минут назад
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3k
Капитошка 57 минут назад
Сколько белка.Можно не покупать в магазине.Пиндосы всё равно на насекомых переходят.
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53k
dima423 Час назад
Это хоть где происходит то?) чето даже не написали...
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76k
Доктор Джонс Час назад
Практически - одна из казней египетских...
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Что то на саранчу больше похоже .
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