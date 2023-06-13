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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
13 июня 2023 23:19
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1387
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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14  комментариев
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5k
Старичок 7 часов назад
Комментарий к фото
не помешал бы перевод
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12k
Евгений Час назад


...но таймер обрывает соединение до того, как он закончит отсчёт.
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7k
Дмитрий 5 часов назад
С инструкцией для лекарств засада полная. каждый раз думаешь: "Всё! Выкину сразу!" И каждый раз, пока не кончатся таблетки. пытаешься их туда впихнуть!
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881
Victor 6 часов назад
это они ещё квартиру с детьми не видели
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5k
Peter Griffin 6 часов назад
"Нет.А ты?".
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33k
Андрей Иванов 6 часов назад
Отчество - Кузьмич
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22k
babuby 6 часов назад
17. Кто-нибудь понял в чем прикол? Учитывая что в билете не только время, но ещё и даты напечатаны, то вообще не понятно что автор хотел сказать.
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9k
Regerald 7 часов назад
Можно картинку с Марио ещё пересохранить в какой-нибудь дурацкий формат, увеличить разрешение и глубину цветовой гаммы - вообще будет мегабайты весить. При чём здесь парадокс?
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