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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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...но таймер обрывает соединение до того, как он закончит отсчёт.
Чувак в аэропорту 23-го марта, в 23:55. Думает, что до вылета ещё 35 минут.
Пролетел, короче, а не улетел. )