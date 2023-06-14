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Как&nbsp;проходят цыганские свадьбы

Как проходят цыганские свадьбы

Автор:
14 июня 2023 07:21
Метки: в мире   интересно   народы   свадьба   традиция   цыгане   
2723
20

Разные народы имеют свои особые традиции проведения обряда бракосочетания. Цыгане не исключение.

Свадьба для цыган является, пожалуй, чуть не самым важным событием в жизни, поскольку семейные узы – это та основа, на которой, собственно, и базируется вся цыганская культура. А раз событие важное, то и денег на него никогда не жалеют: тратят многолетние накопления, берут в долг, отдают последнее и только для того, чтобы с размахом, весело, шумно и пьяно, по-цыгански, так сказать, отпраздновать свадьбу.

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У цыган приветствуются ранние браки. Причем цыгане зачастую могут засватать своих детей, когда те еще даже не научились ходить. В таком случае родители договариваются о свадьбе заранее, и, как правило, празднуют ее, когда их дети вступают в подростковый возраст: обычно это 14-15 лет. И такая договоренность соблюдается очень строго.

Кроме того, у таборных цыган существует практика, когда родители потенциального жениха приходят свататься в семью, в которой есть совсем юная девочка. И, если родители этой девочки дают добро, то родители жениха забирают ее в свою семью, где она живет до 13-15 лет. Собственно, до самой свадьбы.

Зачем это нужно? Просто, таким образом, родители жениха получают возможность воспитать для себя идеальную невестку. Ну а столь ранний брак, по мнению цыган, помогает удержать молодежь в рамках традиционного образа жизни кочевого народа. К тому же, цель большинства цыган в 30 лет стать бабушками и дедушками, а в 45, если повезет, уже нянчить внуков. К слову, многие современные цыгане все же прислушиваются к голосу здравого смысла, и стараются заключать браки не раньше 16-20 лет.

Любопытный факт. Мальчикам и девочкам встречаться до свадьбы категорически запрещается, поэтому многие юные влюбленные общаются тайно. Кстати, зачастую родители в курсе таких отношений, и, чтобы не идти против традиций и общества, в котором такое поведение считается неприемлемым, все это дело тщательно скрывается.

К тому же, далеко не факт, что после подобных встреч молодые люди поженятся. Парню-то ничего, он просто продолжит жить, как и жил до этого, а вот девушка, которую уличили в романтической связи до свадьбы, уже вряд ли вызовет интерес у других потенциальных женихов. Мол, порченый товар, и этот позор ляжет на всю семью.

Цыгане женятся раз и на всю жизнь. Точнее, очень к этому стремятся. И вообще в цыганском обществе считается престижным и всегда вызывает уважение, если у девушки был и есть всего один мужчина. Плохой, хороший, гулящий, пьющий – неважно. Главное – один на всю жизнь. Обычно старшие в таком случае говорят: «Стерпится-слюбится». И, как правило, это нехитрое заклинание работает.

Свадьба является чуть ли не самым важным событием в жизни цыган, поэтому денег на нее никто и никогда не жалеет. В среднем цыганская свадьба обходится в 2 000 000 рублей, а все расходы на нее, как правило, берет на себя семья жениха. Родители невесты тоже могут помочь, но только если хотят. Это необязательное условие.

К слову, о приданом невесты у цыган вообще, как правило, не говорят, однако всегда его готовят. И если в прошлые годы оно обычно состояло из перин, подушек, одежды и золотых украшений, то сегодня это, чаще всего, ключи от дома, где будут жить молодые (если родители невесты в состоянии это обеспечить), машины или золото.

День свадьбы у цыган начинается с того, что жених вместе с родными прибывает к дому невесты. Навстречу к своему избраннику девушку под руку выводит отец. Там же, в стенах дома невесты, будущие супруги обмениваются кольцами, а после отправляются на традиционные свадебные прогулки. К слову, самое главное на свадьбе – это далеко не молодожены, а гости. Именно поэтому жених и невеста не могут тратить много времени на собственные прихоти – им необходимо отправляться к гостям, на место проведения основного торжества.

На цыганской свадьбе гуляет вся родня, и, если приглашения на европейские и даже русские свадьбы принято рассылать персонально, то в случае с цыганскими торжествами, этот прием не работает. Раз уж гуляют цыгане, то гуляют всей семьей: и дети, и внуки, племянники, и седьмая вода на киселе. В среднем на цыганскую свадьбу приходит порядка 300 гостей, но, конечно же, может быть и больше.

У дверей в зал, где проходит основное празднество, обязательно играет торжественная музыка - туш. Затем следует цыганская полька, после окончания которой молодожены выходят встречать каждую семью по отдельности: принимают поздравления и цветы. И в принципе в течение всего праздника молодые уделяют всё свое внимание гостям: пьют с ними, развлекают, танцуют. В общем, кто во что горазд. Ну а танцы - это вообще неотъемлемая часть любого цыганского праздника!

После соблюдения всех необходимых традиционных формальностей, в центр зала поочередно вызываются незамужние девочки и неженатые мальчики. И делается для того, чтобы семьи уже сейчас могли приглядеть себе на будущее невест и женихов. И, кстати, за праздничными столами только молодожены сидят вместе. Остальные мужчины и женщины из числа гостей сидят по отдельности.

Также на цыганской свадьбе не звучит традиционное «Горько!», а все потому, что у цыган не принято проявлять свои чувства на публике. И даже не свадьбе обходится без привычных и весьма целомудренных поцелуев.

Традиционно во время цыганской свадьбы невеста обязательно переодевается. Первое платье, белое, она меняет на цветное и, как правило, красное - как символ крови. Ближе к полуночи, в самый разгар свадебного застолья, молодоженов уводят в спальню, где, собственно, и случается их первая брачная ночь. А в это время, в буквальном смысле под дверью, сидят сватьи. Они следят, чтобы все было без обмана. Они же, собственно, и забирают простынь, на которой состоялась «первая брачная ночь», дабы проверить кровь на подлинность.

После этого простынь выносят к гостям, демонстрируя, что все прошло по правилам, а затем в зал возвращаются и сами молодожены, и праздник продолжается. После свадьбы, кстати, простынь берегут как зеницу ока. Считается, что она несет счастье и радость в дом, и для цыганской девушки она является чем-то вроде оберега.

Обычно цыганская свадьба длится два-три дня, но у состоятельных цыган торжество может затянуться и на неделю. Тут уж сам решает, сколько гулять! Когда же, наконец, свадебное веселье стихает, молодая жена отправляется жить в дом к своему супругу.

Сегодня цыгане довольно часто не ограничиваются лишь традиционными свадебными гуляниями и стараются официально регистрировать свои браки в органах ЗАГС. Однако официальная церемония абсолютно никак не вплетена в общую традицию свадебного торжества. Молодые могут расписаться и за месяц до празднества, и за неделю, а могут и вовсе после гуляний – как им захочется.

Да и в целом регистрация брака в ЗАГСе до традиционной цыганской свадьбы отнюдь не означает, что жених и невеста фактически стали мужем и женой. Бумажки – это бумажки, а обряды и традиции для цыганского народа значат куда больше!

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Метки: в мире   интересно   народы   свадьба   традиция   цыгане   
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19  комментариев
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5k
pinbalist 2 часа назад
Спокойно. Томми уже здесь
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1k
Остап_Бендер_Задунайский Минуту назад
Дядя Грга одобряЭ)))
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4k
Alexbux1 2 минуты назад
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1k
Alexander Gorn 15 минут назад
Цыганская свадьба начинается с того, что родня невесты крадет свадебное платье...
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 15 минут назад
Горе тому поселку где появились цыгане.
В свое время один австрийский художник недоработал с цыганским вопросом....сильно не доработал!
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368
Человек Наблюдающий 16 минут назад
Что то невесты не особо улыбчивы в такой счастливый день=)
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Комментарий удален. Причина: трэш
7k
90
Посейдон 40 минут назад
Почему они плодятся как тараканы? Почему не семьи физиков, инженеров, других достойных и талантливых людей рожают по много детей?
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437
grigorenko vladislav 42 минуты назад
Все попытки показать что-то положительное в цыганской среде вдребезги разбиваются об огромные горы доказательств их отвратительного поведения в любом обществе. Нет смысла рассказывать, какие цыгане хорошие, когда люди везде и постоянно видят только обратное.
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9k
Шамсуддин 46 минут назад
я пол года работал в Стерлитамаке в ресторане "Старый Баку" администратором.
цыганские свадьбы проходят так
приходят гости, приносят подарки и всё это ставят на и так накрытый стол, я как администратор дал указание официантам унести всё это в кладовую
но перед этим посоветовался с хозяином свадьбы, на что он сказал что всё должно оставаться на столах до конца свадьбы
типа дорого богато
жениху 16 лет
невесте 15 хотя выглядела она на все 25
где то в середине свадьбы, невесту её тётушки уносят в кладовую и через 5-10 минут радостно выходят от туда показывая указательный палец в крови, типа была девственницей
хотя крови я не видел
для меня это был ШОК
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18k
сеньор Леонсио 48 минут назад
Результат не изменен!
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9
Человек 48 минут назад
Есть на Ютубе видео, как цыгане исполняют танцы вместе со своими свадебными подарками. Так они там танцуют вместе со шкафом, креслом. Не могут вставить ссылку. Но это смешно
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55k
Олег Час назад
на них на картинках смотреть мерзко, а в жизни эти вонючие, галдящие твари раздражают еще больше
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76k
Доктор Джонс Час назад
А где, собственно, Томми?
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60k
pynh Час назад
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9k
hairov 2 часа назад
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839k
А.Берестенко 2 часа назад
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9k
SuperTroll 2 часа назад

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