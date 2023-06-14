Как проходят цыганские свадьбы

День свадьбы у цыган начинается с того, что жених вместе с родными прибывает к дому невесты. Навстречу к своему избраннику девушку под руку выводит отец. Там же, в стенах дома невесты, будущие супруги обмениваются кольцами, а после отправляются на традиционные свадебные прогулки. К слову, самое главное на свадьбе – это далеко не молодожены, а гости. Именно поэтому жених и невеста не могут тратить много времени на собственные прихоти – им необходимо отправляться к гостям, на место проведения основного торжества.