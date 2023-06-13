Орихалк - удивительный металл Атлантиды

Несмотря на мистическую ауру, окружающую орихалк, учёные уверены, что такой металл реально существовал. Его использовали для создания предметов религиозного культа, и он был очень ценен.

Недавно учёным удалось установить, из каких элементов состоял орихалк. Античные историки сообщали, что в бухте Рес у берегов Сицилии затонул корабль, перевозивший орихалк. Это произошло в первой половине VI века до н.э.



