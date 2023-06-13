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Орихалк - удивительный металл Атлантиды

Орихалк - удивительный металл Атлантиды

Автор:
13 июня 2023 18:52
Сообщество : RealFishki
Метки: атлантида   интересное   исследования   история   находки   ученые   
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Орихалк - это загадочный металл, о котором упоминают древние греки. Они считали, что он широко использовался в Атлантиде. Первые упоминания орихалка относятся к VII веку до н.э. Поэт Гесиод упоминал, что щит Геракла был изготовлен из этого металла, а локоны Афродиты напоминали его цвет.

Несмотря на мистическую ауру, окружающую орихалк, учёные уверены, что такой металл реально существовал. Его использовали для создания предметов религиозного культа, и он был очень ценен.

Недавно учёным удалось установить, из каких элементов состоял орихалк. Античные историки сообщали, что в бухте Рес у берегов Сицилии затонул корабль, перевозивший орихалк. Это произошло в первой половине VI века до н.э.


В 2014 году были обнаружены обломки этого корабля у берегов Сицилии, вместе с орихалком. Оказалось, что орихалк был высококачественной латунью. Он состоял на 75-80% из меди и на 15-20% из цинка, а также содержал небольшое количество никеля и железа.


Латунь - это сплав, основанный на меди. Он обладает большей твёрдостью по сравнению с отдельными металлами, из которых он состоит. В настоящее время латунь используется для изготовления деталей машин, судов, часов и приборов.


Цинк как химический элемент был открыт в XVI веке, и тогда европейцы вновь открыли для себя античную латунь. В XIX веке латунь активно использовалась в Европе как подделка золота из-за их схожести. Современные латунные сплавы содержат больший процент цинка, что повышает прочность и пластичность материала при содержании цинка до 30%.

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Метки: атлантида   интересное   исследования   история   находки   ученые   
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1  комментарий
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Юрий 3 минуты назад
Ну вот... Латунь... Латунный щит у Геракла. Я уж думал вибраниум нашли.
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