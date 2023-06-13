В Москве загорелся рынок "Садовод"

По данным МЧС, пострадавших нет.
Час назад на рынке "Садовод", расположенном на юго-востоке столице, вспыхнули несколько павильонов с вещами.
По словам продавцов, которые всеми силами пытались не допустить распространение огня и спасти товары, возгорание произошло из-за неисправной проводки.
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По данным МЧС, загорелись 5 контейнеров между 7-ой и 6-ой линиями рынка. На место оперативно прибыли экстренные службы. И несмотря на то, что пожар успел перекинуться на несколько соседних павильонов и крышу, пожарным удалось локализовать возгорание на площади 30 квадратных метров.
В 11.43 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало
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По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники ЧОПа оперативно организовали эвакуацию людей.
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UPD: появилась информация об одном пострадавшем. Мужчина отравился дымом, его жизни ничего не угрожает. Тем временем в МЧС отчитались о полной ликвидации пожара.
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В таких местах на 75% подобное случается из-за китайского удлинителя на 5 гнёзд, с проводом 0,5мм в который воткнули пару чайников, микроволновку и ещё пару таких же удлинителей с тем же набором.