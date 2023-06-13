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В Москве загорелся рынок "Садовод"

В Москве загорелся рынок "Садовод"

Автор:
13 июня 2023 11:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   Москва   видео   пожар   рынок   садовод   
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По данным МЧС, пострадавших нет.

Час назад на рынке "Садовод", расположенном на юго-востоке столице, вспыхнули несколько павильонов с вещами.


По словам продавцов, которые всеми силами пытались не допустить распространение огня и спасти товары, возгорание произошло из-за неисправной проводки.

По данным МЧС, загорелись 5 контейнеров между 7-ой и 6-ой линиями рынка. На место оперативно прибыли экстренные службы. И несмотря на то, что пожар успел перекинуться на несколько соседних павильонов и крышу, пожарным удалось локализовать возгорание на площади 30 квадратных метров.


В 11.43 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники ЧОПа оперативно организовали эвакуацию людей.

UPD: появилась информация об одном пострадавшем. Мужчина отравился дымом, его жизни ничего не угрожает. Тем временем в МЧС отчитались о полной ликвидации пожара.

Источник:

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Метки: МЧС   Москва   видео   пожар   рынок   садовод   
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10  комментариев
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Неужели эта клоака наконец-то сгорит?
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8k
Trenzel2003 21 минуту назад
Только за этот год уже третий раз горит.
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2k
Alex Полчаса назад
Нехай горит эта клоака черных
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1k
ruslan d Час назад
Сколько люкса пожгли ...
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19k
Андрей Час назад
"Возгорание произошло из-за неисправной проводки".
В таких местах на 75% подобное случается из-за китайского удлинителя на 5 гнёзд, с проводом 0,5мм в который воткнули пару чайников, микроволновку и ещё пару таких же удлинителей с тем же набором.
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10k
Владимир Час назад
Эх... Пропал паленый найк.
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12k
Rus77 2 часа назад
Гори, гори ясно!
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