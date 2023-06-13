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Суть иностранных деликатесов

Суть иностранных деликатесов

Автор:
13 июня 2023 01:23
Метки: Еда   Россия   запад   либералы   
557
1

Либеральной общественности посвящается. Про суть "западничества"

2.




"Целое поколение выросло в дискурсе: "это вы там Остались и пьёте водку - а я Достиг и пью вискачок не ниже 12-ти лет". И тут такой облом. Руккола, понимаешь, краснодарская. Да ради этого ли люди-то жили, вписывались в темки и встраивались в схемки, кидали, прогрызали путь к светлому будущему, освещаемому неоновыми логотипами престижных брендов и высочайшей калорийностью удачно сфотканых блюд?

Сказать ведь им, что, например, престижная итальянская приправа орегано - это всего лишь душица, которую её бабка заваривала ей в детстве от кашля - удавятся от ужаса бытия и несовершенства мира.

А моцарелла - это если в молоко плеснуть скисшего вина (уксуса, говоря проще), и откинуть на марлю. Неликвид, в общем, который пить никто уже не может, утилизировать хоть как-то.

Добить тем, что суши - это когда нищий рыбак (которого на берегу за блеск ножа просто зарубит любой самурай) сидит в море в лодке и торопясь, срезает дольками мясо со свежепойманной рыбы, потому что развести огонь нельзя. Потом макает в уксус, потому что в рыбе весёлые червячки кишат, а потом лезет холодной рукой в мешок с рисом, скатывает там комочек влажного и солёного от морской воды риса и жрёт это. Причем панически оглядываясь, не видит ли никто - они вообще это в мозг не смогут уложить.

Можно провести контрольный выстрел, рассказав, что такое фондю. Это когда нищий швейцарский крестьянин, обогревая зимой хату собственным теплом, ползёт в погреб (а там всё сожрано) и собирает окаменелые обрезки сыра, чтобы разогреть их и когда они станут мягкими - дабы туда сухари макать. Просто потому что жрать было нечего.

Еще стоит напомнить, что единственное блюдо американской кухни - это украденная у индейцев птица, и мега-праздник беглого англо-переселенца (т.е. уголовника) который годами жрал солонину и бобы. Вот мега-праздник у этого интеллектуала был - раз в год поесть большую запечённую птицу, стырив её у местных (которых в рамках протестантской благодарности потом отравить исподтишка).

А престижный французский суп буйабес - это когда рыбак, живущий прямо в своей лодчонке (потому что даже на шалаш на берегу денег нет), продав основной улов, заваривает остаток, который не удалось продать даже за гроши.

И на всё это смотрят живущие в стране, где буженина, расстегаи, блины с икоркой, стерлядь да двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на 4 края и 4 мяса. Смотрят и офигевают. Потому что всё вышеперечисленное внезапно не Престижно - ибо не Загранично.


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Метки: Еда   Россия   запад   либералы   
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31  комментарий
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BenderRodriguez 4 часа назад
Ну в те времена простые люди плохо жили везде. На западе ещё получше было. А в России был хронический голод. Крестьяне ели щи, да лебеду. То есть питались практически травой.

Вот свидетельство человека, котого трудно упрекнуть в неадеватности, нерусскости или нечестности. Это звезда мировой литературы – Лев Толстой. Вот как он описывал свою поездку по нескольким десяткам деревень разных уездов в самом конце 19 века [1]:

«Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить.

Из Гущина я поехал в деревню Гневышево, из которой дня два тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта состоит, так же как и Губаревка, из 10 дворов. На десять дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны, и все умоляют помочь им. «Хоть бы мало-мальски ребята отдыхали», говорят бабы. «А то просят папки (хлеба), а дать нечего, так и заснет не ужинаючи»…

Я попросил разменять мне три рубля. Во всей деревне не нашлось и рубля денег… Точно так же у богатых, составляющих везде около 20%, много овса и других ресурсов, но кроме того в этой деревне живут безземельные солдатские дети. Целая слободка этих жителей не имеет земли и всегда бедствует, теперь же находится при дорогом хлебе и при скупой подаче милостыни в страшной, ужасающей нищете…

Из избушки, около которой мы остановились, вышла оборванная грязная женщина и подошла к кучке чего-то, лежащего на выгоне и покрытого разорванным и просетившимся везде кафтаном. Это один из ее 5-х детей. Трехлетняя девочка больна в сильнейшем жару чем-то в роде инфлуэнцы. Не то что об лечении нет речи, но нет другой пищи, кроме корок хлеба, которые мать принесла вчера, бросив детей и сбегав с сумкой за побором… Муж этой женщины ушел с весны и не воротился. Таковы приблизительно многие из этих семей…

Нам, взрослым, если мы не сумасшедшие, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа. Прежде всего он и это знает всякий мужик он

1) от малоземелья, оттого, что половина земли у помещиков и купцов, которые торгуют и землями и хлебом.
2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.
3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками.
4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в лучшую пору и развращающей их.
5) от чиновников, угнетающих народ.
6) от податей.
7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы.

Чем дальше в глубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже… На лучших землях не родилось почти ничего, только воротились семена. Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зеленая. Того белого ядрышка, которое обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и потому она не съедобна. Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют»
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7k
Дмитрий 9 минут назад
А пейсатель от слова -пейсы?
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1k
КАКАнгел 12 минут назад
Я уверен что шашлык это баранина замоченная в красном вине и аджике и может ещё луковица , пожаренная на костре грузинским пастухом в горах. В смысле первоначальный рецепт был такой.
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14k
Kucher 3 часа назад
Люди!!! Читайте. Не Глуховского с Толкиным. А Толстого, Чехова, Гиляровского, Короленко, Достоевского, Тургенева, Горького, Пушкина, Некрасова...
Растегаев с кулебяками чëрной икрой заедали купцы да бояре. А крестьянину сладко то нигде не было. Ни на Руси, ни в Неметчине какой с Гишпанией. Сравнивать как жрали наши бояре и как голодали французские рыбаки, как минимум не корректно. Так же можно сравнить как жрал какой-нибудь Людовик хрензнадцатый и холоп Федька во время голода 1601-1603.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
я читал историю "изысканных" блюд и кухонь европы, реально большинство произошли от еды бедняков которым есть было нечего.
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2k
RaiJu 4 часа назад
А знаешь почему прижились простые блюда? Потому-что они готовились быстро. Ты французскую кухню кроме буйабеса знаешь? Ты просто скопипастнул чей-то псевдоисторический высер и выдал за свое умозаключение.
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8k
Mauritanien 4 часа назад
В те века, о которых автор упоминает в посте про европейский плебс, челядь на Руси питались не лучше.
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12k
GROMOZEKA 4 часа назад
А следующим этапом «развития» идет молекулярная кухня.
Капля некой субстанции, типа со вкусом блюда.
Впрочем чего еще можно ожидать от той самой «просвещенной европы»?
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