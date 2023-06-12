6.

29 сентября 1992 года в Московском цирке Ю. Никулина на Цветном бульваре проходили съёмки 100-го выпуска капитал-шоу «Поле чудес», эфир которого состоялся 23 октября того же года. К слову, именно в этом резонансном выпуске участник Пётр Капустин лишился автомобиля из-за подсказки зрителя, после которой Леонид Якубович сменил задание, а нарушителя попросил выйти из зала. Финалист не смог ответить на вопрос сменённого задания, но выигранные призы были оставлены, среди которых — видеомагнитофон.