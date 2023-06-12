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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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4.
Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко, Юрий Антонов во время выступления на праздничном концерте Л.В. Лещенко «50 не 50» в Москве, 1992 год
5.
Илья Резник на премии «Серебряная калоша», 1997 год
Антипремия «Серебряная калоша» вручается за «самые сомнительные достижения в отечественном шоу-бизнесе». На снимке ➡️ ярко-рыжий парик - ценный приз, предназначенный победителю в рекламной номинации «Сухо и комфортно» певцу Дмитрию Маликову, которую с удовольствием забрал поэт Илья Резник.
6.
Леонид Якубович на 100-м выпуске программы «Поле чудес» в Московском цирке на Цветном бульваре, 1992 год
29 сентября 1992 года в Московском цирке Ю. Никулина на Цветном бульваре проходили съёмки 100-го выпуска капитал-шоу «Поле чудес», эфир которого состоялся 23 октября того же года. К слову, именно в этом резонансном выпуске участник Пётр Капустин лишился автомобиля из-за подсказки зрителя, после которой Леонид Якубович сменил задание, а нарушителя попросил выйти из зала. Финалист не смог ответить на вопрос сменённого задания, но выигранные призы были оставлены, среди которых — видеомагнитофон.
7.
Олег и Родион Газмановы вместе с Леонидом Ярмольником в качестве ведущих на спортивно-трюковом автошоу - гонка «на выживание», 1993 год
10.
Иллюзионист и телеведущий Амаяк Акопян с финалистками телеконкурса «Дочки-матери» Ольгой и Александрой Турсуновой, 1990 год
15.
Владимир Мотыль, Михаил Пуговкин, Тамара Семина и Михаил Кокшенов на 1-м Всероссийском фестивале комедийных фильмов, 1996 год
20.
Геннадий Хазанов, советский футболист Лев Яшин и спортивный комментатор Николай Озеров, 1990 год
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У Ольги, получается, фамилии нет? )
Эти паяцы, типа, не знали, что это за контора?
Продажные беспринципные всеядные шлюхи...
Такой вот парадокс