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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
12 июня 2023 21:05
Метки: Россия   СССР   кино   фото   
624
28

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   СССР   кино   фото   
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6  комментариев
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7k
sedoisever 5 часов назад
"...Акопян с финалистками телеконкурса «Дочки-матери» Ольгой и Александрой Турсуновой..."
У Ольги, получается, фамилии нет? )
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24k
Сталкер 2 часа назад
Генеральный спонсор – "МММ"...
Эти паяцы, типа, не знали, что это за контора?
Продажные беспринципные всеядные шлюхи...

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12k
GROMOZEKA 4 часа назад
И получается, что сейчас на сцене «поёт» прости Господи, бузова, а талантливый Батырхан Шукенов, долгие годы был почти в забвении.
Такой вот парадокс

Ссылка youtu.be
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109k
parallax 5 часов назад
Многих нет уже.
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