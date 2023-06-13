Как изменилась строгая блондинка-коп из «Полицейской академии»

Одной из главных вишенок на торте знаменитой "Полицейской академии" была, разумеется, обворожительно строгая сержант (а затем и капитан) Дебби Каллахан. В миру - актриса Лесли Эйлин-Истербрук.

Будущая исполнительница строгого копа в юбке Лесли Истербрук появилась на свет в далеком 1949-м году в Калифорнии. Родная мать из-за крайней бедности от малышки отказалась. И наша героиня попала в приемную семью, где и выросла.

С юных лет Лесли мечтала о карьере актрисы или певицы. Отлично обучилась петь, играть на гитаре и пианино. Пела в школьном хоре. А затем рванула в Нью-Йорк, где в меру прославилась выступлениями на Бродвее.