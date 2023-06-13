Как изменилась строгая блондинка-коп из «Полицейской академии»

Как сейчас выглядит и чем занимается актриса, сыгравшая сержанта Каллахан в "Полицейской академии".
Одной из главных вишенок на торте знаменитой "Полицейской академии" была, разумеется, обворожительно строгая сержант (а затем и капитан) Дебби Каллахан. В миру - актриса Лесли Эйлин-Истербрук.
Будущая исполнительница строгого копа в юбке Лесли Истербрук появилась на свет в далеком 1949-м году в Калифорнии. Родная мать из-за крайней бедности от малышки отказалась. И наша героиня попала в приемную семью, где и выросла.
С юных лет Лесли мечтала о карьере актрисы или певицы. Отлично обучилась петь, играть на гитаре и пианино. Пела в школьном хоре. А затем рванула в Нью-Йорк, где в меру прославилась выступлениями на Бродвее.
Впрочем, на экран попасть Истербрук оказалось не так просто. Сниматься в ТВ-шоу и фильмах Лесли начала сниматься лишь после тридцати лет. И то в крошечных эпизодических ролях.
Пиком карьеры Лесли стала именно "Полицейская академия", где красотка появилась во всех, кроме второй, частях комедийной киноэпопеи. Вторую часть пропустила из-за неудачной беременности.
- Режиссерам нужна была эффектная спортивная красотка, которая одновременно могла б при случае так гаркнуть, чтоб стены задрожали, - рассказывала Лесли в интервью. - Я внешности и командного голоса никогда была не лишена. И на кастинге так заорала, что мужики в стулья вжались. Меня тут же одобрили на роль...
Помимо "Полицейской академии" наша героиня снялась и в других успешных фильмах да сериалах - "Спасатели Малибу", "Она написала убийство". И даже мелькнула рядом с юным тогда Джонни Деппом в "Частном курорте".
Любопытно, что очаровашка Лесли отнюдь не только на экране стрелять умеет. Она и в реальной жизни - меткий стрелок. Состоит в американской Национальной стрелковой ассоциации. И лаже создала собственные видеокурсы по стрелковой подготовке.
И да, это не Лесли такая высокая, а азиатский актер такой мелкий. Рост актрисы - 172 см.
Всего на счету Лесли около ста киноролей. От приключенческих фильмов до фильмов ужасов. В Америке не случайно ее называют одной из самых часто снимающихся актрис. Правда, увы, большинство ролей Эйлин - второстепенные роли или же эпизоды.
Интересно, что особо отмечены роли Лесли именно в хоррорах - она еще в 2006-м году стала «Лучшей актрисой второго плана» за ленту «Изгнанные дьяволом». Ей же присудили премию Scream (Крик) в номинации «Самый лучший злодей» в том же кино.
Обаяшка Лесли была дважды замужем. И сегодня счастливо живет со вторым супругом - сценаристом Дэном Уилкоксом. Детей у Лесли, увы, ни в одном из браков, так и не случилось.
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Нетрудно убедиться, что Лесли все так же стройна, легка и обворожительна.
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-Да, мээм!!!!