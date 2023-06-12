Новый-Сад. Город в котором я живу

Википедию сюда пихать не буду. Вроде, основан, завоёван, освобождён и всё вот это вот. Кому нужно, без проблем в интернетах найдёт всю эту информацию. Хочу поделиться своими впечатлениями о городе, поэтому буду писать исключительно отсебятину.

Несмотря на то что, город не маленький, если быть точнее то, второй в Сербии по величине, с населением более 270.000 человек, а по факту, думаю около 400 тысяч. Novi-Sad умудрился совместить в себе все плюсы жизни в большом городе и очарование небольшого уездного городка.



