Новый-Сад. Город в котором я живу

Короче попал я в Сербию и собственно пожалел о том что я так мало знал об этой стране. Поэтому хочу немного рассказать о городе в котором я живу и поделиться своими наблюдениями касательно здешнего быта.
Википедию сюда пихать не буду. Вроде, основан, завоёван, освобождён и всё вот это вот. Кому нужно, без проблем в интернетах найдёт всю эту информацию. Хочу поделиться своими впечатлениями о городе, поэтому буду писать исключительно отсебятину.
Несмотря на то что, город не маленький, если быть точнее то, второй в Сербии по величине, с населением более 270.000 человек, а по факту, думаю около 400 тысяч. Novi-Sad умудрился совместить в себе все плюсы жизни в большом городе и очарование небольшого уездного городка.
Одной из особенностей городов Сербии, в том числе и Novi-Sad, является обилие кафешек. По две штуки на квартал, иногда и больше и это только с одной стороны дороги. В принципе вокруг кафешек и кафан крутится вся жизнь. В них сидят люди, работают, встречаются, общаются, пьют кофе, по поводу без повода. Сначала мне было непривычно. Потому как у нас, это вроде какого-то небольшого мероприятия, пойти в кафешку выпить кофе. Но потом привык и втянулся.
Везде есть велодорожки. На тротуарах уложена специальная плитка для слабовидящих. Просто огромное количество барбершопов, парикмахерских, салонов красоты и зоомагазинов. К примеру, у меня на 300 м улицы, засунули шесть парикмахерских, алкомаркет, минимаркет, две овощных лавки, стоматологию и фастфуд с гиросом. Ах, да совсем забыл, пекара! В Сербии огромное количество частных пекарен, тоже есть на каждом квартале.
Ещё город изобилует спортивными площадками, детскими площадками, зелёными прикольными парками. А так как город стоит на Дунае, то набережная хорошо обустроена. Беговые дорожки, куча кафешек и игровых площадок. Часть набережной около воды, оставлена нетронутой, чтобы люди могли приходить разводить костерок, готовить что-нибудь вкусненькое, ну или просто посидеть у водички.
Тоже интересный момент, уборщиков на набережной я ни разу не видел. Ну я имею в виду возле воды. А вот скопление народа, которые жарят шашлык, что-то варят, просто компании сидят, общаются, это да. В выходной день, яблоку негде упасть. Но при этом мусора нет вообще! Правда в городе бычки до урны не доносят.
По городу я намотал немало километров и могу сказать что, город очень красивый, спокойный и уютный, гармоничный. Ночью в городе очень тихо. Мне как человеку не любящему городской шум, очень нравится что здесь ночью тихо как будто ты в деревне в какой-то живёшь.
Много красивой архитектуры. И даже современные дома не грешат унылостью и серостью в большинстве своём преобладают более яркие оттенки чем серый. Зелёненькие, розовенькие, бордовенькие дома.
Частные сектора, а их тут достаточно много, заполнены как классическими домами, так и современными постройками. Одним словом есть куда головой повертеть. Есть городские пляжи, на которых можно лениво поваляться, позагорать.
Ну или посидеть, попить что-нибудь холодненькое или горяченькое в рядом стоящих кафешках или в плавучих кафешках пришвартованных вдоль берега.
Город стоит у подножия Фрушка гора. Поэтому если припрёт на природу, а в городской черте не комильфо, то можно махнуть в парк Фрушка гора. На горе есть много туристических зон с оборудованными местами для барбекю, с которых можно наслаждаться шикарными панорамными видами.
Если не хочется шашлыков, то можно пошарахаться по монастырям. Которых там штук 15. Или например поехать на озеро Леденци.
В самом городе можно поглазеть на Церковь Имени Марии.
Красивое, величественное здание.
Прогуляться по Петроварадинской крепости м её окрестностям.
Novi-Sad считается культурной столицей Сербии. Эдакий сербский аналог нашего Петербурга. И действительно, город совместил сербскую и европейскую культуру. Город приятный, спокойный, очень рекомендую посещению.
Источник:
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p/s Если тебе меньше 45, то скучно станет быстро)