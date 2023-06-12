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Новый-Сад. Город в котором я живу

Новый-Сад. Город в котором я живу

Автор:
12 июня 2023 11:57
Сообщество : Путешествия
Метки: Нови-Сад   город   путешествия   релокация   сербия   фото   яавтор   
1141
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Короче попал я в Сербию и собственно пожалел о том что я так мало знал об этой стране. Поэтому хочу немного рассказать о городе в котором я живу и поделиться своими наблюдениями касательно здешнего быта.

Википедию сюда пихать не буду. Вроде, основан, завоёван, освобождён и всё вот это вот. Кому нужно, без проблем в интернетах найдёт всю эту информацию. Хочу поделиться своими впечатлениями о городе, поэтому буду писать исключительно отсебятину.

Несмотря на то что, город не маленький, если быть точнее то, второй в Сербии по величине, с населением более 270.000 человек, а по факту, думаю около 400 тысяч. Novi-Sad умудрился совместить в себе все плюсы жизни в большом городе и очарование небольшого уездного городка.


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Одной из особенностей городов Сербии, в том числе и Novi-Sad, является обилие  кафешек. По две штуки на квартал, иногда и больше и это только с одной стороны дороги. В принципе вокруг кафешек и кафан крутится вся жизнь. В них сидят люди, работают, встречаются, общаются, пьют кофе, по поводу без повода. Сначала мне было непривычно. Потому как у нас, это вроде какого-то небольшого мероприятия, пойти в кафешку выпить кофе. Но потом привык и втянулся.


Везде есть велодорожки. На тротуарах уложена специальная плитка для слабовидящих. Просто огромное количество барбершопов, парикмахерских, салонов красоты и зоомагазинов. К примеру, у меня на 300 м улицы, засунули шесть парикмахерских, алкомаркет, минимаркет, две овощных лавки, стоматологию и фастфуд с гиросом. Ах, да совсем забыл, пекара! В Сербии огромное количество частных пекарен, тоже есть на каждом квартале.


Ещё город изобилует спортивными площадками, детскими площадками, зелёными прикольными парками. А так как город стоит на Дунае, то набережная хорошо обустроена. Беговые дорожки, куча кафешек и игровых площадок. Часть набережной около воды, оставлена нетронутой, чтобы люди могли приходить разводить костерок, готовить что-нибудь вкусненькое, ну или просто посидеть у водички.


Тоже интересный момент, уборщиков на набережной я ни разу не видел. Ну я имею в виду возле воды. А вот скопление народа, которые жарят шашлык, что-то варят, просто компании сидят, общаются, это да. В выходной день, яблоку негде упасть. Но при этом мусора нет вообще! Правда в городе бычки до урны не доносят.


По городу я намотал немало километров и могу сказать что, город очень красивый, спокойный и уютный, гармоничный.  Ночью в городе очень тихо. Мне как человеку не любящему городской шум, очень нравится что здесь ночью тихо как будто ты в деревне в какой-то живёшь.

Много красивой архитектуры. И даже современные дома не грешат унылостью и серостью в большинстве своём преобладают более яркие оттенки чем серый. Зелёненькие, розовенькие, бордовенькие дома.


Частные сектора, а их тут достаточно много, заполнены как классическими домами, так и современными постройками. Одним словом есть куда головой повертеть. Есть городские пляжи, на которых можно лениво поваляться, позагорать.


Ну или посидеть, попить что-нибудь холодненькое или горяченькое в рядом стоящих кафешках или в плавучих кафешках пришвартованных вдоль берега.


Город стоит у подножия Фрушка гора. Поэтому если припрёт на природу, а в городской черте не комильфо, то можно махнуть в парк Фрушка гора. На горе есть много туристических зон с оборудованными местами для барбекю, с которых можно наслаждаться шикарными панорамными видами.


Если не хочется шашлыков, то можно пошарахаться по монастырям. Которых там штук 15. Или например поехать на озеро Леденци.


В самом городе можно поглазеть на Церковь Имени Марии.

 


Красивое, величественное здание.

Прогуляться по Петроварадинской крепости м её окрестностям.



Novi-Sad считается культурной столицей Сербии. Эдакий сербский аналог нашего Петербурга. И действительно, город совместил сербскую и европейскую культуру. Город приятный, спокойный, очень рекомендую посещению.




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Метки: Нови-Сад   город   путешествия   релокация   сербия   фото   яавтор   
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14  комментариев
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6k
Умница-красавица 6 часов назад
Думаю надо к хэштэгу #релокация добавить # .xуекация
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−5
Juri Час назад
Таити Таити....не были мы ни в какой Таити. Нас и здесь не плохо кормят.
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10k
Сатанеев Час назад
Не совсем понятен восторг автора пляжами грязного Дуная, когда практически в паре шагов есть обалденные пляжи Черногории и Хорватии на Адриатическом побережье
Накопи денег и побывай там. Забудешь про Дунай.
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8k
soar 3 часа назад
Когда с Косово замес начнется, автор побежит обратно?
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287
zolotoman 4 часа назад
Релокант - это петушок бегунок?
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18k
Вася 4 часа назад
и тут Штирлиц..
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6k
Андрей Крылов 4 часа назад
Это Югославия была страной. А Сербия так... Оглызок былого. Как бы там не было уюттно в некоторых уголках нынче, но... Вечные конфликты на границах "страны", весьма не высокий уровень дизни и ни какой уверенности в зватрашнем дне. Нет уж. Меня туда не заманить. Разве что скататься осмотреть. И то есть места куда интереснее даже в России, не го воря о всём нашем мире.
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14k
KotSkripaley 5 часов назад
Ну за Новый сад!!!
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5k
BenderRodriguez 5 часов назад
Обыкновенный городишко. Ничего примечательного. Я б лучше в Чехию сгонял. А если брать бывшую Югославию, то в Черногорию.
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16k
Совранский 6 часов назад
Так интересно, но складывается впечатление- автор пытается "себя успокоить", что сделал правильный выбор переезда.
p/s Если тебе меньше 45, то скучно станет быстро)
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5k
Sanar 6 часов назад
Короче сбежал я в Сербию..........
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Candali_c_nockami

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