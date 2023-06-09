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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
09 июня 2023 23:36
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
4364
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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40  комментариев
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20k
alexis 17 часов назад
Покупать рингтоны- школота, раньше рингтоны писали сами или переписывали с бумажного носителя.
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4k
вася васильев 15 минут назад
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Самоубился от счастья))))
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49k
Мойша 3 часа назад
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49k
Мойша 3 часа назад
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49k
Мойша 3 часа назад
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Мойша 3 часа назад
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Мама? Что-то на маму не очень похоже...
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14k
Мистер Фикс 8 часов назад
Этот бизнес-план даст трещину после первого шага

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25k
ПаганецЪ 9 часов назад
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Это не кукушка. Учи зоологию.
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ПаганецЪ 9 часов назад
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Нет, её просто занесло на повороте.
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33k
АнтонПолднев 11 часов назад
Остальные даже не дёрнулись, потому что у них без звука

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10k
Copycat 12 часов назад
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Ну не согласен) Тут всё реально упирается в желание, я просто по себе сужу, я очень занятой человек например для моментов когда надо пойти на встречу одноклассников, там сразу выходит что и по работе надо заранее что то сделать, и по дому дел много... а вот когда друзья в бар позвали - то и работа подождет, и дом относительно чист
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10k
Copycat 12 часов назад
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Мемы мемам рознь, иногда есть откровенно тупые и я их смотрю точно с таким же постным лицом, например изречения Наташи переводчицы и твитера я боюсь смотреть, у меня уже синяк от фейспалмов на лице
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−23
Obrval 14 часов назад
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В чём петух?
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−23
Obrval 14 часов назад
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У Вас есть признаки ранней деменции.
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−23
Obrval 14 часов назад
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Ну, деньги ладно. А пистолет наградной что ли?
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33k
ACU900 14 часов назад
Ученые что то напутали. Самый большой стресс испытывает лежащий на диване мужчина когда женщина высказывает ему все что она думает по этому поводу...
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33k
ACU900 14 часов назад
Ээээ. Это кажется перебор....
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4k
S__D 18 часов назад
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Я тоже. )))
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6k
Умница-красавица 18 часов назад
В этом конкретном случае, лучше ни одного. Ибо люди, употребляющие оборот «то что» размножаться на должны
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1k
alex 18 часов назад
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девку одну, то не хватит. если пацана, то одёжки штуки три хватит. и шампунь один яичный. а пелёнки ещё никто не отменял. порошок стиральный дешевше подгузников. легче маму стирать научить пелёнки. папы, согласитесь
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1k
alex 18 часов назад
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знаю ещё водяных минеральных извращенцев. мама беремчатая мной, окрошку ипашила. я наелся этой окрошки до бееее. мне пох на чём вы извращаетесь. я не козёл, я траву не ем. мясное отдельно
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