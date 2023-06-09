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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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я просто к тому что мы не хотим что то делать не от того что типа "постарели" просто у нас интересы сменились на другие, просто кому то уже хочется другого или просто перестало быть комфортно с людьми которые тебя зовут
- сами себе придумывают отмазки типа "у меня нет времени" но на самом деле они просто либо не хотят видеть этих людей либо не хотят вписываться в мероприятие которое они предлагают но почему то прямо об этом сказать стесняются и прикрываются разного рода делами