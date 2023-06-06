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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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вот тут реально опасно так как подушка до сих пор в руле, а они стразы наклеили поверх, они реально как шрапнель вылетят когда он раскрываться будет