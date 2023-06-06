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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
06 июня 2023 21:44
Метки: СССР   история   фото   
543
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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22k
babuby 8 часов назад
Опять "угадайка".
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215
АІ Полчаса назад
Я помню только это)
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540
Иван Днепров 6 часов назад
Раньше в заводских столовых на 75 копеек можно было так накушаться, что мысли о работе пропадали часа на три. А если ещё и талончик был то ваще, можно было и не поработать. Правда талоны не на всех предприятиях были. Я до армии пару месяцев поработал на заводе, это же "жесть". У нас столовая была двухэтажная, так на первом этаже ещё и буфет был. В общем вы поняли, миссия была невыполнима. Хорошо хоть водилой работал, мог в сидячем положении понемногу отойти от таких кушаний.
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