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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного просмотра!
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Нас В СССР учили думать головой, только потом ей кушать!
Что вам здесь не понятно?
2. демонстрация.
3. магазин.
4.тур поход.
5. автозавод.
6.школа
7.школа
8. демонстрация
9. Ветераны
10. видак и тд.............
Где и что нужно угадать?
Извините, но я не вижу здесь загадок!
Если только поколение ЕГЭ, так оно им не интересно!