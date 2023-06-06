Сравнение размеров вымерших животных с размером их потомков в захватывающей анимации

YouTube-канал WTD создал цифровую анимацию, демонстрирующую размеры вымерших животных и размеры их современных потомков. Скажем так, у некоторых современных гигантов и «монстров» в далёком прошлом были гораздо более грозные и устрашающие родственники.
Видео начинается с представления нуралагуса, родственника кролика высотой примерно один метр. Пока не очень страшно, но постепенно картина становится всё более зловещей. Например, в то время как современные бобры в высоту составляют около 40 см, их предки, кастороиды, были почти метр в высоту и 2,5 метра в длину. То же самое и с императорским пингвином. При высоте в 1,2 м они очаровательны, но Anthropornis Nordenskjoeldi составлял в высоту 1,8 м, то есть практически был ростом с профессионального баскетболиста.
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Некоторые опасные существа, живущие на Земле в настоящее время, появляются в анимации вместе со своими предками. К 10-метровому сетчатому питону присоединяется 14-метровый титанобоа, а морской крокодил длиной около 3 метров в четыре раза меньше рамфозуха, длина которого составляла 12 метров.
В анимации также представлены некоторые существа, которые, хотя и были почти такими же по размеру, как их потомки, имели некоторые весьма отличительные черты. В качестве примера можно привести большие рога гигантских оленей, которые соперничают по размеру с лосем, или древнего медведя арктотерия, почти таких же габаритов, как белый медведь, но с тёмным мехом, обитавшего в Центральной и Южной Америке.
Канал WTD, который занимается «сбором и сравнением данных обо всех вещах в 3D», также создал несколько других наглядных анимаций, сравнивающих животных настоящего и прошлого
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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