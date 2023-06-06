Сравнение размеров вымерших животных с размером их потомков в захватывающей анимации

Видео начинается с представления нуралагуса, родственника кролика высотой примерно один метр. Пока не очень страшно, но постепенно картина становится всё более зловещей. Например, в то время как современные бобры в высоту составляют около 40 см, их предки, кастороиды, были почти метр в высоту и 2,5 метра в длину. То же самое и с императорским пингвином. При высоте в 1,2 м они очаровательны, но Anthropornis Nordenskjoeldi составлял в высоту 1,8 м, то есть практически был ростом с профессионального баскетболиста.