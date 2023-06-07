Почему динозавры вымерли, а птицы нет

Почему же динозавры вымерли, а птицы смогли выжить и размножиться по всей планете?

Ученые выделяют три основных причины. Первая – птицы не были столь избирательны в пище, многие из них были всеядными. Это очень важно для условий, которые царили тогда на планете. Острый дефицит и растительной и животной пищи. Вторая причина – габариты. Птички довольно компактные, им не так много нужно, чтобы прокормиться.