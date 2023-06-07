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Почему динозавры вымерли, а птицы нет

Почему динозавры вымерли, а птицы нет

Автор:
07 июня 2023 07:31
Сообщество : Животные
Метки: динозавры   животные   мнение   познавательно   птицы   ученые   
1651
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По мнению ученых есть несколько причин почему динозавры вымерли, а птицы смогли выжить и размножиться по всей планете.

Как вам кажется, похож ли этот малыш на настоящего динозавра? Глядя на этого птенца голубой цапли начинаешь замечать черты, которые передались от динозавров современным птицам.

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Гипотеза происхождения птиц от динозавров сейчас является основной в современной науке.

Посмотрите, например, на скелет гуся, который явно напоминает динозавра. Кости полые, характерное строение ног. Отсутствует большой хвост, как у динозавров. Но от редуцировался в ходе естественного отбора. Птицам удобно иметь перьевой хвост, чтобы маневрировать во время полета.

Самым ярким примером предка птиц является Археоптерикс, который сочетал в себе качества как современных ему динозавров, так и птиц.

Почему же динозавры вымерли, а птицы смогли выжить и размножиться по всей планете?

Ученые выделяют три основных причины. Первая – птицы не были столь избирательны в пище, многие из них были всеядными. Это очень важно для условий, которые царили тогда на планете. Острый дефицит и растительной и животной пищи. Вторая причина – габариты. Птички довольно компактные, им не так много нужно, чтобы прокормиться.

Третья причина – птицы отрастили себе клюв вместо зубов. И смогли эффективно питаться зернышками, которые динозаврам были недоступны, так как повреждали зубы. А семена в почве хранились долго и необходимая пища у птичек всегда была под рукой. Точнее – под клювом.

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Метки: динозавры   животные   мнение   познавательно   птицы   ученые   
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6  комментариев
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Шапкин 59 минут назад
Птицы были теплокровными, им не надо было разогреваться перед дневной жизнедеятельностью и они могли жить в более холодном климате.
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−3
15k
Axel Час назад
Предлагаю еще вариант):

Четвертая причина – птицы отрастили себе клюв вместо зубов. И смогли эффективно питаться яйцами динозавров разбивая скорлупу яиц клювом.
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scorpick Час назад
Пост ради поста.
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Alex Chebrikov

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