Почему динозавры вымерли, а птицы нет

По мнению ученых есть несколько причин почему динозавры вымерли, а птицы смогли выжить и размножиться по всей планете.
Как вам кажется, похож ли этот малыш на настоящего динозавра? Глядя на этого птенца голубой цапли начинаешь замечать черты, которые передались от динозавров современным птицам.
Гипотеза происхождения птиц от динозавров сейчас является основной в современной науке.
Посмотрите, например, на скелет гуся, который явно напоминает динозавра. Кости полые, характерное строение ног. Отсутствует большой хвост, как у динозавров. Но от редуцировался в ходе естественного отбора. Птицам удобно иметь перьевой хвост, чтобы маневрировать во время полета.
Самым ярким примером предка птиц является Археоптерикс, который сочетал в себе качества как современных ему динозавров, так и птиц.
Почему же динозавры вымерли, а птицы смогли выжить и размножиться по всей планете?
Ученые выделяют три основных причины. Первая – птицы не были столь избирательны в пище, многие из них были всеядными. Это очень важно для условий, которые царили тогда на планете. Острый дефицит и растительной и животной пищи. Вторая причина – габариты. Птички довольно компактные, им не так много нужно, чтобы прокормиться.
Третья причина – птицы отрастили себе клюв вместо зубов. И смогли эффективно питаться зернышками, которые динозаврам были недоступны, так как повреждали зубы. А семена в почве хранились долго и необходимая пища у птичек всегда была под рукой. Точнее – под клювом.
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Четвертая причина – птицы отрастили себе клюв вместо зубов. И смогли эффективно питаться яйцами динозавров разбивая скорлупу яиц клювом.