15 лучших детских книг всех времён

Детская литература — это совершенно особенная литературная ниша. Это то, что делает огромный вклад в развитие личности ребёнка, а затем и взрослого.
BBC опросили 177 книжных экспертов из 56 стран мира, чтобы составить список 100 величайших детских книг всех времён. Сегодня мы вам покажем топ-15 произведений, многие из которых хорошо нам знакомы. Конечно, BBC не настаивают на истинности своего рейтинга, но стоит отметить, что все включённые в него книги действительно достойны внимания.
15 место: «Восход тьмы», Сьюзан Купер, 1973
Фэнтезийный роман о мальчике Уилле Стэнтоне, который должен стать последним из бессмертных воинов, сражающихся с силами Тьмы. Ну а чтобы предотвратить Восход тьмы мальчику придётся путешествовать во времени, преодолевая различные трудности. На всё это у Уилла есть всего 12 дней рождественских каникул.
14 место: «Очень голодная гусеница», Эрик Карл, 1969
Чудесная книжка с простыми иллюстрациями для малышей, которая рассказывает занимательную историю маленькой гусеницы, которая случилась, прежде чем та превратится в прекрасную бабочку.
13 место: «Гарри Поттер и философский камень», Джоан Роулинг, 1997
Легендарная история про мальчика-волшебника и его друзей, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс, где их ждёт множество опасных и интересных приключений.
12 место: Сказки Ганса Христиана Андерсена, 1827
Сказки Андерсена не нуждаются в представлении. Каждый из нас с детства знает «Снежную королеву», «Дюймовочку», «Гадкого утёнка» и многие другие волшебные рассказы, в которых заключены не только необыкновенные истории персонажей, но и простая для детского понимания мудрость и мораль.
11 место: «Аня из Зелёных Мезонинов», Люси Мод Монтгомери, 1908
Трогательная история о милой девочке-сироте, которая по ошибке попала в дом к одиноко живущим и бездетным брату с сестрой. И если мужчина был очарован маленькой болтушкой, то женщина долго не могла решиться оставить сиротку в своём доме.
10 место: «Матильда», Роальд Даль, 1988
История о маленькой гениальной девочке Матильде, которую не принимает не только общество, но и семья. А всё потому, что Матильда обладает незаурядным умом, очень любит читать и отличается от обычных детей своего возраста. Но девочка не собирается мириться с несправедливым отношением — она обзаводится друзьями, а всех своих обидчиков ставит на место.
9 место: «Паутинка Шарлотты», Элвин Брукс Уайт, 1952
Прекрасная история о дружбе поросёнка Вилбура и паучихи Шарлотты, которая спасла ему жизнь, а также других животных, которые живут рядом с главными героями рассказа.
8 место: «Винни-Пух», Алан А. Милн, 1926
Замечательная сказка про приключения доброго и весёлого медвежонка Винни-Пуха, мальчика Кристофера Робина и их многочисленных друзей, которые вместе с мишкой живут в сказочном лесу.
7 место: «Лев, колдунья и платяной шкаф», Клайв Стейплз Льюис, 1950
Удивительная история о детях, которые случайным образом открыли сказочную страну Нарнию в обычном платяном шкафу. Страну, где их ждут потрясающие и опасные приключения!
6 место: «Северное сияние», Филип Пулман, 1995
Фэнтезийная история о девочке-сироте Лире, которая отправляется на Север для того, чтобы найти своего друга, похищенного таинственными «жрецами». Во время путешествия девочке открываются тайны о её собственной семье и о том, какая судьба ей уготована в ледяных землях.
5 место: «Хоббит, или Туда и обратно», Джон Р. Р. Толкин, 1937
«Хоббит» — это фэнтезийная история о том, с чего началось удивительное знакомство Бильбо и Гэндальфа, которое впоследствии переросло в крепкую дружбу. Повесть рассказывает об опасных приключениях хоббита, гномов и мага, предшествующих событиям во «Властелине колец».
4 место: «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери, 1943
Легендарная повесть, которая рассказывает о самых важных в мире вещах: о любви, дружбе и верности. «Маленький принц» — это то произведение, в котором каждую страницу можно смело разбирать на цитаты, потому что каждое слово бьёт в самую суть.
3 место: «Пеппи Длинныйчулок», Астрид Линдгрен, 1945
«Пеппи Длинныйчулок» — это серия забавных рассказов о весёлой и озорной девчонке Пеппи, фантазии которой может позавидовать любой. Помимо шалостей и небывалых историй, рыжеволосая шкодница обладает невероятно добрым сердцем и умением по-настоящему дружить.
2 место: «Алиса в Стране чудес», Льюис Кэрролл, 1865
Сказочная история о девочке Алисе, которая в своём сне, последовав за белым кроликом и провалившись в кроличью нору, оказалась в волшебном мире, совершенно отличном от привычного нам. В том мире девочка встретит новых друзей, с которыми её ждут многие интересные и опасные приключения.
1 место: «Там, где живут чудовища», Морис Сендак, 1963
История о шаловливом мальчишке Максе, который отправился в сказочную страну, населённую Страхобразами всех размеров и мастей. Там он страхобразит и веселится на полную катушку. Но самое главное, оказывается, что Макс — царь Страхобразов! Но всё это длится до тех пор, пока мальчик не начинает скучать по своему родному дому.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
2. Ершов, "Конёк-Горбунок"
3. Носов, книги о Незнайке
4. Волков, "Волшебник Изумрудного Города" и продолжения
5. Джанни Родари, "Чипполино"
6. Булычёв, "Девочка, с которой ничего не случится"
7. Велтистов Е. "Приключения Электроника"
8. Абрамян, "Мастер Триоль"
9. Линдгрен, "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше"
10. Гайдар, "Чук и Гек"
А вообще - десятка не самое правильное число для рассмотрения лучших детских книг
Насчет остального до фига второсортных .
В комментах уже предложили . варианты.
Потому как без "Денискиных рассказов" Драгунского, серии книг про Алису Булычёва, из современных - "Рыцари 40 островов" Лукьяненко и еще десятка 2-3 книг, такой список неполон )))