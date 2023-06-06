15 лучших детских книг всех времён

История о маленькой гениальной девочке Матильде, которую не принимает не только общество, но и семья. А всё потому, что Матильда обладает незаурядным умом, очень любит читать и отличается от обычных детей своего возраста. Но девочка не собирается мириться с несправедливым отношением — она обзаводится друзьями, а всех своих обидчиков ставит на место.





9 место: «Паутинка Шарлотты», Элвин Брукс Уайт, 1952