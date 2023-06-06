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15 лучших детских книг всех времён

15 лучших детских книг всех времён

Автор:
06 июня 2023 08:47
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: детская книга   книга   рассказы   сказки   чтение   что почитать   
1364
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Детская литература — это совершенно особенная литературная ниша. Это то, что делает огромный вклад в развитие личности ребёнка, а затем и взрослого.


BBC опросили 177 книжных экспертов из 56 стран мира, чтобы составить список 100 величайших детских книг всех времён. Сегодня мы вам покажем топ-15 произведений, многие из которых хорошо нам знакомы. Конечно, BBC не настаивают на истинности своего рейтинга, но стоит отметить, что все включённые в него книги действительно достойны внимания.


15 место: «Восход тьмы», Сьюзан Купер, 1973

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Фэнтезийный роман о мальчике Уилле Стэнтоне, который должен стать последним из бессмертных воинов, сражающихся с силами Тьмы. Ну а чтобы предотвратить Восход тьмы мальчику придётся путешествовать во времени, преодолевая различные трудности. На всё это у Уилла есть всего 12 дней рождественских каникул.


14 место: «Очень голодная гусеница», Эрик Карл, 1969

Чудесная книжка с простыми иллюстрациями для малышей, которая рассказывает занимательную историю маленькой гусеницы, которая случилась, прежде чем та превратится в прекрасную бабочку.


13 место: «Гарри Поттер и философский камень», Джоан Роулинг, 1997

Легендарная история про мальчика-волшебника и его друзей, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс, где их ждёт множество опасных и интересных приключений.


12 место: Сказки Ганса Христиана Андерсена, 1827

Сказки Андерсена не нуждаются в представлении. Каждый из нас с детства знает «Снежную королеву», «Дюймовочку», «Гадкого утёнка» и многие другие волшебные рассказы, в которых заключены не только необыкновенные истории персонажей, но и простая для детского понимания мудрость и мораль.


11 место: «Аня из Зелёных Мезонинов», Люси Мод Монтгомери, 1908

Трогательная история о милой девочке-сироте, которая по ошибке попала в дом к одиноко живущим и бездетным брату с сестрой. И если мужчина был очарован маленькой болтушкой, то женщина долго не могла решиться оставить сиротку в своём доме.


10 место: «Матильда», Роальд Даль, 1988

История о маленькой гениальной девочке Матильде, которую не принимает не только общество, но и семья. А всё потому, что Матильда обладает незаурядным умом, очень любит читать и отличается от обычных детей своего возраста. Но девочка не собирается мириться с несправедливым отношением — она обзаводится друзьями, а всех своих обидчиков ставит на место.


9 место: «Паутинка Шарлотты», Элвин Брукс Уайт, 1952

Прекрасная история о дружбе поросёнка Вилбура и паучихи Шарлотты, которая спасла ему жизнь, а также других животных, которые живут рядом с главными героями рассказа.


8 место: «Винни-Пух», Алан А. Милн, 1926

Замечательная сказка про приключения доброго и весёлого медвежонка Винни-Пуха, мальчика Кристофера Робина и их многочисленных друзей, которые вместе с мишкой живут в сказочном лесу.


7 место: «Лев, колдунья и платяной шкаф», Клайв Стейплз Льюис, 1950

Удивительная история о детях, которые случайным образом открыли сказочную страну Нарнию в обычном платяном шкафу. Страну, где их ждут потрясающие и опасные приключения!


6 место: «Северное сияние», Филип Пулман, 1995

Фэнтезийная история о девочке-сироте Лире, которая отправляется на Север для того, чтобы найти своего друга, похищенного таинственными «жрецами». Во время путешествия девочке открываются тайны о её собственной семье и о том, какая судьба ей уготована в ледяных землях.


5 место: «Хоббит, или Туда и обратно», Джон Р. Р. Толкин, 1937

«Хоббит» — это фэнтезийная история о том, с чего началось удивительное знакомство Бильбо и Гэндальфа, которое впоследствии переросло в крепкую дружбу. Повесть рассказывает об опасных приключениях хоббита, гномов и мага, предшествующих событиям во «Властелине колец».


4 место: «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери, 1943

Легендарная повесть, которая рассказывает о самых важных в мире вещах: о любви, дружбе и верности. «Маленький принц» — это то произведение, в котором каждую страницу можно смело разбирать на цитаты, потому что каждое слово бьёт в самую суть.


3 место: «Пеппи Длинныйчулок», Астрид Линдгрен, 1945

«Пеппи Длинныйчулок» — это серия забавных рассказов о весёлой и озорной девчонке Пеппи, фантазии которой может позавидовать любой. Помимо шалостей и небывалых историй, рыжеволосая шкодница обладает невероятно добрым сердцем и умением по-настоящему дружить.


2 место: «Алиса в Стране чудес», Льюис Кэрролл, 1865

Сказочная история о девочке Алисе, которая в своём сне, последовав за белым кроликом и провалившись в кроличью нору, оказалась в волшебном мире, совершенно отличном от привычного нам. В том мире девочка встретит новых друзей, с которыми её ждут многие интересные и опасные приключения.


1 место: «Там, где живут чудовища», Морис Сендак, 1963


История о шаловливом мальчишке Максе, который отправился в сказочную страну, населённую Страхобразами всех размеров и мастей. Там он страхобразит и веселится на полную катушку. Но самое главное, оказывается, что Макс — царь Страхобразов! Но всё это длится до тех пор, пока мальчик не начинает скучать по своему родному дому.

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Метки: детская книга   книга   рассказы   сказки   чтение   что почитать   
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13  комментариев
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33k
Андрей Иванов Час назад
1. Джеральд Даррелл, "Говорящий свёрток"
2. Ершов, "Конёк-Горбунок"
3. Носов, книги о Незнайке
4. Волков, "Волшебник Изумрудного Города" и продолжения
5. Джанни Родари, "Чипполино"
6. Булычёв, "Девочка, с которой ничего не случится"
7. Велтистов Е. "Приключения Электроника"
8. Абрамян, "Мастер Триоль"
9. Линдгрен, "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше"
10. Гайдар, "Чук и Гек"

А вообще - десятка не самое правильное число для рассмотрения лучших детских книг
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28k
Serg2001 Минуту назад
Одна из самых любимых в детстве была
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3k
Капитошка 6 минут назад
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20k
Виталий Касандров 8 минут назад
Вот фэнтези про хоббита явно не детская книжка. Подростковая от 14 и старше.
Насчет остального до фига второсортных .
В комментах уже предложили . варианты.
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28k
Serg2001 Полчаса назад
15 лучших детских книг всех времён
15 лучших детских книг всех времён
15 лучших детских книг всех времён
15 лучших детских книг всех времён
15 лучших детских книг всех времён
15 лучших детских книг всех времён
15 лучших детских книг всех времён
15 лучших детских книг всех времён
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1M
NAZARETH (модер) Полчаса назад
Без этой книги, мы бы не смогли прочесть другие...
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26k
Егор 38 минут назад
Спорно. По мне, так "Маленький принц" ни фига не детская книга, хотя ее во все рейтинги всегда включают. Раз уж автор рейтинга сделал упор на импортную литературу, то мне и детям понравился Нил Гейман "Никогде".
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45k
Aleksandr 39 минут назад
пост должен называться "Пиндосский рейтинг, высосанный из пальца, а возможно и не из пальца"
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644
Bassreflex 43 минуты назад
Автор забыл написать, что это по его мнению...
Потому как без "Денискиных рассказов" Драгунского, серии книг про Алису Булычёва, из современных - "Рыцари 40 островов" Лукьяненко и еще десятка 2-3 книг, такой список неполон )))
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1k
rustemmedved 48 минут назад
При копипасте автор упустил одну маленькую деталь : "С полным списком детских книг из рейтинга BBC вы можете ознакомиться вот здесь." Так написано в статье на твиззе. Манкурты не знающие родства, вы уж хотя бы ссылки полнее давайте, если вам родное не кажется лучшим. А в качестве дополнения к списку ВВС я бы добавил "Без семьи" Гектора Мало. Меня, по крайней мере, эта книга торкнула в лет этак 14-15.
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12k
harlamov 51 минуту назад
А где "Малыш и Карлсон" или "Остров сокровищ"? Книги Кейт Дикамилло, Дарелла?
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9k
krivsan Час назад
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