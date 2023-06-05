iPhone назвали самым опасным смартфоном с точки зрения слежки за...

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 июня

На месте взрыва "Северных потоков" нашли оранжевый ботинок

Жительница Норильска прогулялась голой по городу, чтобы позлить...

Фотоприколы и прикольные картинки

"Если жизнь — это вызов, то я перезвоню": россияне обрушили...

Клюёт?! Тот самый пост о рыбалке, который никто не просил

"Цой - это легенда!": одессит дал отпор за песни на русском языке

15 говорящих надписей, написанных нашими людьми

Девушку в розовом украдкой засняли в пикантной позе на эскалаторе...

В США разбился самолёт с семьёй миллионера и спонсора Дональда Трампа

Водитель грузовика пытается избавиться от вспыхнувшего пенопласта

Как выглядел средневековый фастфуд

«Я ещё расцвету, но не здесь»: столичного «нетрадиционного»...

Был ли Холмс богат, сколько было жён у Ватсона: о чём умолчали в...

В ДТП обвинили невиновного водителя

В Польше осудят украинку, сдававшую своих приёмных детей для утех...

Степной кот: предок домашней кошки