Почему лягушки квакают хором

Квакают только самцы лягушек, обычно, чтобы завлечь самочку. Однако почему они предпочитают квакать хором? Ответ на этот вопрос вы найдете в данной статье.
Хор лягушек — не пустой «галдеж».
В первую очередь кваканье лягушек означает начало брачных церемоний. Причем сцена тут принадлежит только самцам, а дамы в это время сидят в «ложе» и выбирают потенциального партнера. И тут — не без сюрпризов.
Так, у каждого вида квакушек имеются свои отличительные тембры и модуляции голоса.
Например, голос зеленой древесной лягушки басовит, звук полосатой ракетной — напоминает смесь кряканья утки и смеха ехидны, новоголландская гогочет по-гусиному, а буро-пятнистая болотница нежно мяукает. Благодаря резонаторам, в три раза превышающим размер головы, громче всех скрипит североамериканская королевская квакша.
Самые странные звуки, похожие на рычание дикого зверя, издает лягушка-бык, а клич тигровой напоминает треск разрываемой ткани. Если представить себе хор одного их этих видов, наши мяукающие, каркающие и классически квакающие, местные земноводные покажутся елеем для слуха.
Именно звуковые различия позволяют самкам реагировать на пение кавалера только своего вида, безошибочно выделяя его из общего хора. Точнее из трио.
Да — лягушки почти никогда не поют поодиночке, а разделяются на группы из трех особей. Каждый исполняет свою партию, строго соблюдая очередность и вступая со своей частью «сольной программы», не перебивая серенаду конкурента. Из этих трио и складывается общий хор, который слухом человека воспринимается, как бессвязная какофония, а на самом деле является четко выверенным симфоническим оркестром.
Концерт набирает силу по нарастающей, с учетом вступления всех «артистов».
Ценится самками больше всего сила громкости.
Оно и понятно — кого лучше слышно, тот, с большой долей вероятности, находится ближе, а значит, у него больше шансов не погибнуть по дороге, добраться до самки живым и вступить в брачные отношения.
Именно так считалось до недавнего времени, пока современная аудио- и видео аппаратура не зафиксировала парадоксальный факт. Оказалось, что в большинстве случаев, самка выбирает не самого голосистого, а середнячка!
Объяснение этому феномену было дано в научной публикации журнала «The American Naturalist» в мае 2020 года. Дело в том, что брачные позывные лягушек научились распознавать и хищники. Для них сигнал лягушек служит GPS-навигатором, указывающим месторасположение жертвы. Поняв, что самый громкий избранник к ней может не добраться, самки начали отдавать предпочтение «золотой середине», жениху с большим коэффициентом выживаемости.
Главные «горлопаны» действительно чаще своих соплеменников становятся жертвами летучих мышей-бахромчатогубых листоносов и паразитов, которые летят на выделяющийся звук, как на гонг к обеду. А одиночки становятся слишком легкой добычей, так как их голос резко выделяется из общего хора. Это — еще одно объяснение кучкования лягушек во время «песнопений».
Кстати, в 2009 году ученые Калифорнийского университета открыли уникальную особенность общаться между собой с помощью ультразвуковых сигналов, недоступных слуху комаров и летучих мышей у древесных лягушек острова Борнео. Все дело в анатомической особенности строения их ушей. В мире пока обнаружены только два вида лягушек, барабанная перепонка которых располагается не на поверхности тела, а погружена внутрь головы. Это вид Huia cavitympanum и китайская воронкоухая лягушка Odorrana tormota, у которой свойства развились из-за шумного ареала обитания в междуречье.
И третье объяснение лягушачьим хорам: эти земноводные метеозависимы. Они чутко реагируют на перемены погоды. В старину на Руси в каждом доме жила «жаба-вещунья», которую использовали в качестве живого барометра. Навыки свои не потеряли и современные лягушки, подчас делая прогнозы точнее метеорологов.
Так, кваканье в дневное время даст знать о приближении ненастья, а «ворчание» — о скором дожде. Продолжительные громкие их крики вечером или кваканье в плохую погоду предвестят наступление теплых ясных дней. А на резкое изменение погоды укажет гробовое молчание. Не менее красноречиво о погоде расскажет и поведение лягушек. Но, это уже совсем другая история.
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