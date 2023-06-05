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Почему лягушки квакают хором

Почему лягушки квакают хором

Автор:
05 июня 2023 11:00
Сообщество : Животные
Метки: в мире   интересно   кваканье   любопытно   лягушки   познавательно   
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Квакают только самцы лягушек, обычно, чтобы завлечь самочку. Однако почему они предпочитают квакать хором? Ответ на этот вопрос вы найдете в данной статье.

Хор лягушек — не пустой «галдеж».

В первую очередь кваканье лягушек означает начало брачных церемоний. Причем сцена тут принадлежит только самцам, а дамы в это время сидят в «ложе» и выбирают потенциального партнера. И тут — не без сюрпризов.

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Так, у каждого вида квакушек имеются свои отличительные тембры и модуляции голоса.

Например, голос зеленой древесной лягушки басовит, звук полосатой ракетной — напоминает смесь кряканья утки и смеха ехидны, новоголландская гогочет по-гусиному, а буро-пятнистая болотница нежно мяукает. Благодаря резонаторам, в три раза превышающим размер головы, громче всех скрипит североамериканская королевская квакша.

Самые странные звуки, похожие на рычание дикого зверя, издает лягушка-бык, а клич тигровой напоминает треск разрываемой ткани. Если представить себе хор одного их этих видов, наши мяукающие, каркающие и классически квакающие, местные земноводные покажутся елеем для слуха.


Именно звуковые различия позволяют самкам реагировать на пение кавалера только своего вида, безошибочно выделяя его из общего хора. Точнее из трио.

Да — лягушки почти никогда не поют поодиночке, а разделяются на группы из трех особей. Каждый исполняет свою партию, строго соблюдая очередность и вступая со своей частью «сольной программы», не перебивая серенаду конкурента. Из этих трио и складывается общий хор, который слухом человека воспринимается, как бессвязная какофония, а на самом деле является четко выверенным симфоническим оркестром.

Концерт набирает силу по нарастающей, с учетом вступления всех «артистов».

Ценится самками больше всего сила громкости.

Оно и понятно — кого лучше слышно, тот, с большой долей вероятности, находится ближе, а значит, у него больше шансов не погибнуть по дороге, добраться до самки живым и вступить в брачные отношения.

Именно так считалось до недавнего времени, пока современная аудио- и видео аппаратура не зафиксировала парадоксальный факт. Оказалось, что в большинстве случаев, самка выбирает не самого голосистого, а середнячка!

Объяснение этому феномену было дано в научной публикации журнала «The American Naturalist» в мае 2020 года. Дело в том, что брачные позывные лягушек научились распознавать и хищники. Для них сигнал лягушек служит GPS-навигатором, указывающим месторасположение жертвы. Поняв, что самый громкий избранник к ней может не добраться, самки начали отдавать предпочтение «золотой середине», жениху с большим коэффициентом выживаемости.

Главные «горлопаны» действительно чаще своих соплеменников становятся жертвами летучих мышей-бахромчатогубых листоносов и паразитов, которые летят на выделяющийся звук, как на гонг к обеду. А одиночки становятся слишком легкой добычей, так как их голос резко выделяется из общего хора. Это — еще одно объяснение кучкования лягушек во время «песнопений».

Кстати, в 2009 году ученые Калифорнийского университета открыли уникальную особенность общаться между собой с помощью ультразвуковых сигналов, недоступных слуху комаров и летучих мышей у древесных лягушек острова Борнео. Все дело в анатомической особенности строения их ушей. В мире пока обнаружены только два вида лягушек, барабанная перепонка которых располагается не на поверхности тела, а погружена внутрь головы. Это вид Huia cavitympanum и китайская воронкоухая лягушка Odorrana tormota, у которой свойства развились из-за шумного ареала обитания в междуречье.

И третье объяснение лягушачьим хорам: эти земноводные метеозависимы. Они чутко реагируют на перемены погоды. В старину на Руси в каждом доме жила «жаба-вещунья», которую использовали в качестве живого барометра. Навыки свои не потеряли и современные лягушки, подчас делая прогнозы точнее метеорологов.

Так, кваканье в дневное время даст знать о приближении ненастья, а «ворчание» — о скором дожде. Продолжительные громкие их крики вечером или кваканье в плохую погоду предвестят наступление теплых ясных дней. А на резкое изменение погоды укажет гробовое молчание. Не менее красноречиво о погоде расскажет и поведение лягушек. Но, это уже совсем другая история.



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Метки: в мире   интересно   кваканье   любопытно   лягушки   познавательно   
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Garpia121 2 часа назад
Мне так нравится как поют лягушки. И сами они очень симпатичные.
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