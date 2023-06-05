Почему лягушки квакают хором

Именно звуковые различия позволяют самкам реагировать на пение кавалера только своего вида, безошибочно выделяя его из общего хора. Точнее из трио.

Да — лягушки почти никогда не поют поодиночке, а разделяются на группы из трех особей. Каждый исполняет свою партию, строго соблюдая очередность и вступая со своей частью «сольной программы», не перебивая серенаду конкурента. Из этих трио и складывается общий хор, который слухом человека воспринимается, как бессвязная какофония, а на самом деле является четко выверенным симфоническим оркестром.

Концерт набирает силу по нарастающей, с учетом вступления всех «артистов».

Ценится самками больше всего сила громкости.

Оно и понятно — кого лучше слышно, тот, с большой долей вероятности, находится ближе, а значит, у него больше шансов не погибнуть по дороге, добраться до самки живым и вступить в брачные отношения.

Именно так считалось до недавнего времени, пока современная аудио- и видео аппаратура не зафиксировала парадоксальный факт. Оказалось, что в большинстве случаев, самка выбирает не самого голосистого, а середнячка!