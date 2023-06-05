Как выглядел средневековый фастфуд

Фастфуд был очень популярен в Европе и в эпоху Средневековья. Однако были некоторые нюансы. Так что же из себя представлял средневековый фастфуд?
Если вы, прочитав заголовок этого материала, тут же представили себе рыцарей в тяжёлых сверкающих доспехах, аппетитно поедающих бургеры, то вы... недалеки от истины. В 12 веке священник Уильям Видстефан восхищался лондонской кулинарной лавкой, поскольку в зависимости от сезона, в ней можно было найти съестные припасы на каждый день. Постоянные покупатели, а это не только лондонцы, но и заезжие граждане, заказывали в лавке что-то съестное, а затем забирали и приносили домой. Это был такой средневековый вариант "еды на вынос".
Как это ни удивительно, но фастфуд был очень популярен в Европе того времени. Многие люди не могли позволить себе кухонную утварь и топливо для очагов, поэтому частенько посещали торговые лавки и покупали уличную еду. Так было и дешевле, и удобнее. В Лондоне, недалеко от Темзы, располагались круглосуточные магазины, которые специализировались на продаже пирогов, блинов, хлеба и всевозможных сладостей.
Лондонцы покупали мясные пироги и пирожки, горячие и готовые к употреблению, прямо на улице. Как средневековая версия бургера, мясные пироги были очень сытными и компактными. Их было удобно брать с собой, чтобы перекусить, скажем, в дороге.
Однако не все было так гладко. Вы же наверняка помните распространенное советское мнение о том, почему не стоит покупать чебуреки на вокзале? Вот и люди Средневековья остерегались сомнительного мяса в пирожках. Норвичские источники конца 13 века указывают на то, что повара из соседнего города готовили свиную колбасу из мяса больных животных, которое совершенно не годилось для употребления в пищу. А лавки, продававшие пироги, вместо того, чтобы выкидывать залежавшийся продукт, частенько разогревали его и преподносили как свежий.
Ещё одной проблемой было недоваренное мясо, и, в конце концов, средневековые повара снискали себе дурную славу за то, что добавляли в свои пироги испорченные продукты. Даже поговорка того времени утверждала, что "Бог посылает мясо, но дьявол посылает поваров".
Сахар в Средние века был очень дорогим продуктом, что делало его недоступным для большинства людей. Поэтому вместо сахара при изготовлении большинства сладостей использовался мед. Согласно одному из рецептов оладий из Англии жареное тесто начинали имбирным миндалем, а сверху обильно поливали мёдом.
Ещё одним любимым лакомством средневековых сладкоежек были пряники, в состав которых тоже входил мед. В одном из рецептов повара предлагали сперва осветлить мед, а затем замешать в него хлебные крошки, при этом держа смесь на огне. А такие специи как имбирь, гвоздика и перец придавали пряникам яркий пряный вкус.
Хлеб был самым распространённым продуктом, который европейцы покупали в магазине, а не готовили сами. У горожан практически в 50% случаев не было собственного зерна, поэтому свежий хлеб из пекарен пользовался бешеным спросом. В дополнение к покупке хлеба в этих пекарнях люди могли приобрести также готовые горячие блюда, которые съедали почти сразу. Также клиенты могли принести в пекарню собственное мясо и попросить пекарня его приготовить - завернуть в тесто и запечь. В 1350 году в Лондоне даже был принят закон, запрещающий владельцам пекарен брать больше денег с людей, которые приносили собственное мясо.
Кстати, именно средневековые европейцы первыми изобрели тарелку из хлеба и часто использовали её при подаче блюд. В таких хлебницах, как правило, подавались супы и рагу, тем самым повышая питательность и сытность блюд.
В Европе подобного рода кулинарные лавки, где можно было взять еду с собой, чаще всего посещали бедняки, поскольку подобные заведения являлись средневековым эквивалентом современных закусочных и ресторанов быстрого и дешевого питания.
В Лондоне большинство кулинарных лавок располагалось недалеко от бедных кварталов в районе Темзы. Жители этих кварталов теснились в многоквартирных домах, в которых зачастую не было даже простейшего очага. А это значило, что они не могли готовить еду самостоятельно. Вместо этого люди ходили в кулинарные лавки, где и брали еду на вынос.
К слову, подобные заведения были не только в Европе. В 12 веке жители Иерусалима называли один из районов "улицей злой кулинарии", поскольку в нём располагалось множество всевозможных продовольственных лавок, работающих по принципу "еда на вынос".
Средневековые европейцы очень любили выпить, и на эту любовь не мог повлиять даже Великий Пост. Также во время, так называемых, "постных дней" средневековые европейцы должны были воздерживаться от мяса. Вместо него многие ели рыбу, поскольку верили, что рыба размножается бесполым путём, а значит и не является мясом.
Другие же, чтобы не мучиться в догадках, что во время поста есть можно, а что уж никак нельзя, делали проще - обращались к алкоголю. Около 1400 года монах по имени Роберт Рибан частенько жаловался на мужчин, которые во время поста топили свои переживания в алкоголе. Во время Великого Поста, когда по законам и обычаям церкви люди постятся, очень немногие воздерживались от употребления алкоголя. У этих любителей выпить даже во время поста было оправдание: "Место рыбы в воде". Примерно так...
Когда же дело доходило до сладостей и десертов, средневековые европейцы отдавали предпочтение пирожным с заварным кремом и оладьям. На самом деле, так называемые "торты-воронки" впервые появились как раз в Средние века. Забавно, но первые воронкообразные пирожные назывались "чипсами".
Одним из самых популярных "вредных" лакомств в Средневековой Европе считались крендельки. Они гордо несли печать одобрения католической церкви, поскольку старинный рецепт кренделей требовал наличия всего трёх простых ингредиентов: воды, муки и соли.
Во время поста, когда церковь запрещала употреблять в пищу продукты животного происхождения, крендельки являлись для людей вкусной альтернативой. Монахи даже раздавали крендельки детям, читающим молитвы. А по мере того, как росла популярность этого блюда, крендельки стали символизировать удачу и процветание. И благодаря их связи с церковью, также стали символом духовного здоровья.
Какие же ещё "нездоровые" сладости употребляли средневековые европейцы? Согласно английской кулинарной книге под названием "Сборник Кариадога", люди того времени безумно любили пироги. Их хрустящие корочки частенько были украшены фруктами, ягодами или имбирем. Англичане также очень любили десерт под названием кускиноле - сладкие равиоли с начинкой из фруктов.
Да и само слово "десерт", надо сказать, появилось в конце средневековой эпохи. В середине 16 века французы использовали этот термин для обозначения последнего блюда. В английском же языке слово "десерт" стало обозначать последнее блюдо из фруктов и сладостей, которое подавалось после основного кушания.
Среди многих городских районов, одна из улиц стала по-настоящему знаменитой, благодаря наибольшему количеству заведений фастфуда, расположенных на ней. В Бристоле кулинарная лавка под названием "Кукс Роу" обслуживала клиентов, которые искали вкусную, а главное быструю и недорогую еду. В лавке предлагалось большое разнообразие блюд, включая мясо кроликов, гусей и рыбы. Посетители могли купить, например, немного курицы и свежую булку хлеба, обеспечив себе, тем сам, добротный ужин.
В бристольских баварнях были собственные очаги, где тушили мясо или жарили его на вертеле. Эти лавочки располагались прямо на улице, чтобы покупатели могли воочию увидеть сами продукты, а заодно и перекусить.
Вафли существовали ещё и до Средневековья, однако именно европейцы превратили их во вредный фастфуд. Идея приготовления лепешок, оставленных между металлическими пластинами, восходит к Древней Греции. Правда, тогда они назывались обелиос, и были далеко не такими сладкими, как сегодня.
Средневековые европейцы ели вафли, приготовленные аналогичным способом - из муки и воды. Католическая церковь даже украшала вафли изображениями сцен из Библии. Крестовые походы несколько расширили кулинарные знания: крестоносцам удалось сделать пресное вафельное тесто более интересным, добавив к нему, в том числе, корицу, мед и сливки. И в дальнейшем вафли перекочевали в кулинарные лавки, где и превратились в часть средневекового фастфуда.
А в 15 веке изобретательные голландцы изобрели прямоугольные тарелки с сетчатым рисунком. Ну а что было дальше, вы и так знаете...
Источник:
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У чебуречной останавливается машина с братками.
- Может перекусим?
- Как-то стрёмно. Откуда ты знаешь какое там мясо.
- Давай купим один чебурек и бросим собаке. Если ждать не будет - набьем хозяину морду.
Из окошка высовывается армянин. - Если собак сытый, я в чем виноват!?
Заходишь в таверну/лавку/корчму/кабак/трактир в очаге над огнём на вертеле крутится птица/кролик/барашек/поросёнок иль кто другой ))) покупаешь ломоть мяса + краюху хлеба/лепёшку/крендель/багет + боольшууууууую кружку пива/эля/вина, и со вкусом хомячишь всё это )))))
Так, я на обед