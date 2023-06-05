Как выглядел средневековый фастфуд

Другие же, чтобы не мучиться в догадках, что во время поста есть можно, а что уж никак нельзя, делали проще - обращались к алкоголю. Около 1400 года монах по имени Роберт Рибан частенько жаловался на мужчин, которые во время поста топили свои переживания в алкоголе. Во время Великого Поста, когда по законам и обычаям церкви люди постятся, очень немногие воздерживались от употребления алкоголя. У этих любителей выпить даже во время поста было оправдание: "Место рыбы в воде". Примерно так...