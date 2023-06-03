Полька или полячка: как правильно?

Жителей Польши мужского пола русские всегда зовут поляками - тут все просто и ясно. А вот с жительницами Польши все намного драматичнее и романтичнее. Ибо этих дам у нас в русском языке величают то "польками" то "полячками".
Как же тебя правильно называть то, пани?
Итак, форма, "полячка" - обычно чисто разговорная. Построена по образу поляк-полячка. Примерно, как, например, узбек-узбечка.
Однако не все так просто. Дело в том, что устоявшаяся русская литературная традиция требует именовать жительницу Польши именно полькой. Ровно так сами своих женщин поляки и зовут - Polka.
А "полячка" чаще всего носит откровенно негативный оттенок. Например, его использовали, обличая в своих произведениях грехи исторической Польши, Гоголь с Пушкиным.
В том же "Тарасе Бульбе" славного козака Андрия Бульбу соблазняет любовными чарами именно коварная "полячка" Эльжбета... В блистательном исполнении польской же актрисы Магдалены Мельцаж.
Любопытно, что сами поляки и польки слова "полячка" не любят. Ибо оно напоминает им польское palaczka - в буквальном переводе "курильщица".
Увы, название национальности как "полячка" проникло даже в официальные документы времен того же СССР.
Повторимся, все же грамотно, без негативного контекста, называть жительницу Польши - именно "полька". Таковая форма зафиксирована во всех толковых словарях русского языка - от Ожегова до Ефремовой.
И да, название популярного старинного танца "полька" внезапно никак с Польшей и ее обитательницами не связано. А идет от чешского слова půlka - "половинка" (т.е полшага, переступание с ноги на ногу).
Источник:
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Ну или, как они сами любят говорить, курва-матка.