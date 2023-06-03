Полька или полячка: как правильно?

Однако не все так просто. Дело в том, что устоявшаяся русская литературная традиция требует именовать жительницу Польши именно полькой. Ровно так сами своих женщин поляки и зовут - Polka.

А "полячка" чаще всего носит откровенно негативный оттенок. Например, его использовали, обличая в своих произведениях грехи исторической Польши, Гоголь с Пушкиным.

В том же "Тарасе Бульбе" славного козака Андрия Бульбу соблазняет любовными чарами именно коварная "полячка" Эльжбета... В блистательном исполнении польской же актрисы Магдалены Мельцаж.