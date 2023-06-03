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Полька или полячка: как правильно?

Полька или полячка: как правильно?

Автор:
03 июня 2023 11:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Полька   Польша   интересно   люди   полячка   факты   фото   
891
8

Жителей Польши мужского пола русские всегда зовут поляками - тут все просто и ясно. А вот с жительницами Польши все намного драматичнее и романтичнее. Ибо этих дам у нас в русском языке величают то "польками" то "полячками".

Как же тебя правильно называть то, пани?

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Итак, форма, "полячка" - обычно чисто разговорная. Построена по образу поляк-полячка. Примерно, как, например, узбек-узбечка.

Однако не все так просто. Дело в том, что устоявшаяся русская литературная традиция требует именовать жительницу Польши именно полькой. Ровно так сами своих женщин поляки и зовут - Polka.

А "полячка" чаще всего носит откровенно негативный оттенок. Например, его использовали, обличая в своих произведениях грехи исторической Польши, Гоголь с Пушкиным.

В том же "Тарасе Бульбе" славного козака Андрия Бульбу соблазняет любовными чарами именно коварная "полячка" Эльжбета... В блистательном исполнении польской же актрисы Магдалены Мельцаж.

Любопытно, что сами поляки и польки слова "полячка" не любят. Ибо оно напоминает им польское palaczka - в буквальном переводе "курильщица".

Увы, название национальности как "полячка" проникло даже в официальные документы времен того же СССР.

Повторимся, все же грамотно, без негативного контекста, называть жительницу Польши - именно "полька". Таковая форма зафиксирована во всех толковых словарях русского языка - от Ожегова до Ефремовой.

И да, название популярного старинного танца "полька" внезапно никак с Польшей и ее обитательницами не связано. А идет от чешского слова půlka - "половинка" (т.е полшага, переступание с ноги на ногу).

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Метки: Полька   Польша   интересно   люди   полячка   факты   фото   
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12  комментариев
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1k
Sigrllin Jalini 42 минуты назад
Исключительно правильно - полячка. Полька - это танец. Что там пишет Википедия, продвинутая до невозможности нынешняя Академия наук, Лингвистический Олимп Вселенной и тому подобные аксакалы и около того - в преисподнюю. Важно лишь то, как всегда говорили наши предки и чему они учили нас самих.
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13k
Shtoppi Минуту назад
как-то абсолютно пох_ю как правильно. пшечка и в Африке пшечка.
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7k
tamin 4 минуты назад
Пшеки.
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5k
Макс73 13 минут назад
ЛяШка
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33k
Dobry vojak Svejk 23 минуты назад
Пока эта нация пи.дарасов и мне наплевать, как они там себя называют
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1k
Dwarf61 Полчаса назад
Он - пшек, она - пшечка.
Ну или, как они сами любят говорить, курва-матка.
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ой, что-то я Аросеву (пани Монику) здесь не узнаю. Изменилась, изменилась....
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125
Ашот Углумбеков Борис Карабанов 22 минуты назад
Как и несоответствие фото, так и во всём остальном - полный бред. Существовал и существует только один вариант - ПОЛЯЧКА. К чему коверкать русский язык всякой дребеденью, что в угоду всем этим русофобским режимам? Сие абсолютно непонятно.
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1k
Kristine Broka Полчаса назад
Кстати, я работаю в придорожном баре, на трассе "VIA Baltija" (Таллинское шоссе возле Адажей) и поляки очень часто останавливаются у нас перекусить. Слово "курва" тотально присутствует во всех их разговорах. Неважно, женщина разговаривает или мужчина. Неужели это нормально?
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20k
What??? Полчаса назад
пшечка
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19k
Александр 36 минут назад
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449
Александр 37 минут назад
У "пшеков" род отсутствует
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