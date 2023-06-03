41-летний абитуриент, безуспешно пытавшийся поступить в вуз, пообещал убить преподавателя, назвавшего его лентяем

Владимир мечтал был архитектором и четыре раза пытался стать студентом, но его никак не принимали в МАРХИ. А после сообщения преподавателей о том, что он истерик и лентяй, терпение мужчины лопнуло.
Владимир Г. четыре раза пробовал поступить в престижный вуз, однако у него никак не получалось стать студептом. Наконец, он решил, что к делу надо подойти серьезно, и записался на подготовительные курсы при МАРХИ. Его добавили в общий вузовский чат, однако и тут что-то пошло не так.
Слово за слово он стал конфликтовать с местными преподавателями, после решил уйти на курсы в другой вуз, а когда услышал в свой адрес нелицеприятные слова, прислал обидчице фото пистолета, зявив, что ждёт извинений. Иначе всё будет плохо. Тюрьмы он не боится, поэтому лучше покаяться, а вот в полицию обращаться не следует.
Преподаватель всё-таки обратилась за помощью к правоохранителям, и что-то нам подсказывает, что в этом году Владимиру снова не удастся стать студентом МАРХИ.
Источник:
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Заранее Вам большое человеческое спасибо....