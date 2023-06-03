41-летний абитуриент, безуспешно пытавшийся поступить в вуз, пообещал убить преподавателя, назвавшего его лентяем

Владимир Г. четыре раза пробовал поступить в престижный вуз, однако у него никак не получалось стать студептом. Наконец, он решил, что к делу надо подойти серьезно, и записался на подготовительные курсы при МАРХИ. Его добавили в общий вузовский чат, однако и тут что-то пошло не так.



