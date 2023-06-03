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41-летний абитуриент, безуспешно пытавшийся поступить в вуз, пообещал убить преподавателя, назвавшего его лентяем

41-летний абитуриент, безуспешно пытавшийся поступить в вуз, пообещал убить преподавателя, назвавшего его лентяем

Автор:
03 июня 2023 08:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Абитуриент   МАРХИ   архитектура   переписка   подготовительные курсы   полиция   студент   угроза   
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Владимир мечтал был архитектором и четыре раза пытался стать студентом, но его никак не принимали в МАРХИ. А после сообщения преподавателей о том, что он истерик и лентяй, терпение мужчины лопнуло.

Владимир Г. четыре раза пробовал поступить в престижный вуз, однако у него никак не получалось стать студептом. Наконец, он решил, что к делу надо подойти серьезно, и записался на подготовительные курсы при МАРХИ. Его добавили в общий вузовский чат, однако и тут что-то пошло не так.


Слово за слово он стал конфликтовать с местными преподавателями, после решил уйти на курсы в другой вуз, а когда услышал в свой адрес нелицеприятные слова, прислал обидчице фото пистолета, зявив, что ждёт извинений. Иначе всё будет плохо. Тюрьмы он не боится, поэтому лучше покаяться, а вот в полицию обращаться не следует.


Преподаватель всё-таки обратилась за помощью к правоохранителям, и что-то нам подсказывает, что в этом году Владимиру снова не удастся стать студентом МАРХИ.

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Метки: Абитуриент   МАРХИ   архитектура   переписка   подготовительные курсы   полиция   студент   угроза   
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8  комментариев
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−10
edomoves 17 минут назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо....
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1k
Igor Grishaev 11 минут назад
Поступил бы на платное обучение , если такое стремление к знаниям. Тем более в 41 год голова уже не та, школьные науки забываются.
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10k
Dabus 18 минут назад
В Москве много таких ебобо как этот парень ...
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2k
Alex 58 минут назад
"Когда убьют, тогда и приходите" Мусорам насрать
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