10 причин радоваться, что мы живем не в Средневековье

Как вы уже поняли, жизнь в Средние века была тяжелой — даже если кому-то и удавалось избежать голода и беспощадной Черной смерти, оставалось еще полно способов умереть в страшных муках. Туберкулез, проказа и холера, были повсюду, понятия личной гигиены не существовало, а в таких городах, о канализационной системе можно было только мечтать. Вместо того, чтобы разумно утилизировать экскременты и человеческие отходы, местные жители просто выбрасывали их на улицы, что порождало не только омерзительную вонь, но и питательную среду для смертельных болезней.

Знания о медицине также были на удивление примитивными. Люди в те времена считали, что неприятные запахи напрямую вызывают болезни — это убеждение, названное теорией миазмов, стало довольно популярным в Европе. Конечно, теория ошибочная, но зато она заставила людей осознать важность чистоты и личной гигиены, что, в свою очередь, заметно помогло их здоровью. Конечно, улучшение почувствовали не все классы. У богатых людей были средства и возможность оставаться чистыми и пахнуть относительно свежо, если они того хотели. А вот крестьянам, которые обычно жили в тесных помещениях с несколькими семьями и даже скотом, приходилось гораздо тяжелее.

Пережить младенчество и детство тогда тоже было проблемой — только около трети всех детей, рожденных в ту эпоху, достигли совершеннолетия. Роды, понятное дело, тоже были крайне опасны, и матери с новорожденными часто погибали в процессе. В то время средняя продолжительность жизни составляла всего около 35 лет, при этом мужчины обычно жили немного дольше женщин, а богатые, само собой, жили гораздо дольше бедных.