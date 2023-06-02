10 причин радоваться, что мы живем не в Средневековье

Средневековье длилось около тысячи лет, а по ощущениям, наверное, и того дольше. Как можно догадаться, за эту внушительную эпоху в нашем мире много чего поменялось, и только одно оставалось неизменным— все эти годы жизнь была, мягко говоря, отстойной. Так что вот вам десять поводов порадоваться, что нам повезло не застать эти трудные времена.
В 1347 году в Европу пришла бубонная чума, которую вскоре стали называть просто — Черная смерть. В течение следующего десятилетия она унесла жизни миллионов людей; по оценкам историков, всего чума погубила около двадцати миллионов человек — а ведь тогда в Европе было не так много людей, как сейчас, так что всего за несколько лет погибла почти половина населения Европы.
Черная смерть была безжалостным убийцей. Ночью люди ложились спать здоровыми, а утром просыпались уже смертельно больными и умирали мучительной смертью за пару дней. Черная смерть была безжалостна и не различала богатых и бедных — по оценкам ученых, выжить удалось лишь около 10% из тех, кто заразился этой болезнью. Дети остались сиротами, семьи распались, целые города были почти стерты с лица земли, и многие люди оказались отрезаны от внешнего мира. Да, современному миру было нелегко бороться с пандемией COVID, но это было ничто по сравнению с чумой — всего за несколько лет европейское общество полностью регрессировало.
Как вы уже поняли, жизнь в Средние века была тяжелой — даже если кому-то и удавалось избежать голода и беспощадной Черной смерти, оставалось еще полно способов умереть в страшных муках. Туберкулез, проказа и холера, были повсюду, понятия личной гигиены не существовало, а в таких городах, о канализационной системе можно было только мечтать. Вместо того, чтобы разумно утилизировать экскременты и человеческие отходы, местные жители просто выбрасывали их на улицы, что порождало не только омерзительную вонь, но и питательную среду для смертельных болезней.
Знания о медицине также были на удивление примитивными. Люди в те времена считали, что неприятные запахи напрямую вызывают болезни — это убеждение, названное теорией миазмов, стало довольно популярным в Европе. Конечно, теория ошибочная, но зато она заставила людей осознать важность чистоты и личной гигиены, что, в свою очередь, заметно помогло их здоровью. Конечно, улучшение почувствовали не все классы. У богатых людей были средства и возможность оставаться чистыми и пахнуть относительно свежо, если они того хотели. А вот крестьянам, которые обычно жили в тесных помещениях с несколькими семьями и даже скотом, приходилось гораздо тяжелее.
Пережить младенчество и детство тогда тоже было проблемой — только около трети всех детей, рожденных в ту эпоху, достигли совершеннолетия. Роды, понятное дело, тоже были крайне опасны, и матери с новорожденными часто погибали в процессе. В то время средняя продолжительность жизни составляла всего около 35 лет, при этом мужчины обычно жили немного дольше женщин, а богатые, само собой, жили гораздо дольше бедных.
В Средние века военные сражения происходили постоянно — некоторые войны были короткими и кровавыми, тогда как другие, такие как 100-летняя война, затягивались надолго. Поскольку у армий не было современного оружия, часто требовались десятилетия, для окончательного разрешения войны требовались десятки лет. Каждый, кто был в состоянии сражаться, должен был постоянно быть готовым к бою — дворяне особенности проводили большую часть своей жизни, готовясь к войне, поскольку были обязаны продемонстрировать свое мастерство. Если они не хотели сражаться, им приходилось платить королю большую сумму денег, чтобы избежать битвы.
Конечно же, у подавляющего большинства людей в средние века было недостаточно денег, чтобы откупиться от конфликта, поэтому они послушно поступали на службу по призыву. При этом от крупных землевладельцев требовали предоставить солдат для военных действий — чем больше земли, тем больше требовали воинов. Эти могущественные землевладельцы обычно отправляли в бой бедных крестьян, практически не имевших военной подготовки. Их возглавлял один или два рыцаря, которые изо всех сил пытались навести порядок в хаосе.
Некоторые лидеры признавали, что наличие хорошо обученной и организованной крестьянской армии может помочь в бою. Однако они также опасались, что если эти крестьяне станут слишком опытными, то они могут восстать и попытаться их свергнуть. Такие «качели» оставались основной проблемой армий на протяжении всего Средневековья.
В средние века пойманных преступников всегда ожидало жестокое наказание — причем как действительно опасных убийц, так и мелких мошенников. Людей наказывали за все подряд: например, в большинстве европейских регионов запрещалось жить на улице или попрошайничать; крестьянам запрещалось жениться без разрешения своего господина, а где-то даже наказывали женщин, которые слишком много сплетничали. Удивительно, но в 1314 году в Англии даже запретили играть в футбол! К счастью для британцев и всех поклонников английского футбола, это длилось недолго.
В начале Средневековья вину подозреваемых определяли с помощью жестоких практик, например, ордалиям: если женщину подозревали в колдовстве, ее могли связать и бросить в бассейн с водой. Если ей удавалось выжить, считалось, что она невиновна. Если женщина тонула, ее признавали виновной. Учитывая, что подозреваемых бросали в воду связанными, можно догадаться, сколько было «виновных» ведьм.
Начиная с 1300-х годов эти испытания заменил суд присяжных, однако наказания в ту эпоху все еще были невероятно жестокими по сравнению с сегодняшними стандартами. Публичные казни были обычным явлением, также как порка и избиение. Даже мелкие преступления, такие как карманные кражи, наказывались по всей строгости.
Одним из самых ужасных преступлений, которые можно было совершить, была государственная измена. Предательство короля считалось настолько гнусным поступком, что влекло за собой невообразимо жестокое наказание. Осужденного привязывали к деревянной доске и тащили на казнь, после чего вешали, но перед самой смертью веревку перерезали. Однако в этом поступке не было пощады: преступника, находящегося в полном сознании, полагалось затем выпотрошить, а его внутренности сжечь у него же на глазах. И только после этого палач наконец-то отрубал ему голову взмахом топора. Затем, чтобы казнь послужила жестоким уроком для других, голову осужденного выставляли на всеобщее обозрение.
В средние века людей разделяли на разные классы. Как и в большинстве эпох, у тех, кто был классом повыше, жизнь складывалась более чем неплохо — они обладали властью, деньгами и высоким статусом. В большинстве средневековых общин король вообще владел всей землей в пределах своего королевства. Он сдавал ее в аренду знати в обмен на клятву верности, после чего эти дворяне имели право управлять своей землей и взимать налоги по своему усмотрению. Как и следовало ожидать, чаще всего они были жестоки, и их привилегии дорого обходились крепостным. По сути, знать обращалась с ними как с рабами — крепостные трудились в поте лица по шесть дней в неделю от рассвета до заката. В соответствии с феодальной системой они были вынуждены выращивать урожай, разводить скот и отдавать любые ценности, чтобы платить дворянам за использование их земли.
В древние времена крепостные и рабы изредка все же могли занимать высокие посты — некоторые даже становились невероятно богатыми и возглавляли армии. В одном примечательном случае сын освобожденного раба даже стал императором Рима. Но, к несчастью для рабов и крестьян в средневековом мире, такая социальная мобильность была невообразимо — чаще всего, родившись в низшем классе, человек оставался в нем на всю жизнь. В итоге бедные массы просто продолжали упорно трудиться, без шансов когда-либо улучшить свою жизнь.
Примерно в 540 году до н.э. греческий врач Алкмеон Кротонский предложил теорию, которая обрела значительную популярность в его время. Он считал, что здоровье человека зависит от баланса четырех жидкостей — гумор. Этими гуморами были кровь, слизь (флегма), желтая желчь и черная желчь. Теория Алкмеона, конечно, была ошибочной, но ей удалось продержаться тысячу лет, и к Средним векам медицина не продвинулась дальше этой точки. В некотором смысле, к сожалению, она даже регрессировала.
В отличие от древних греков, которые признавали физические причины болезней, люди средневековья приписывали своим недугам сверхъестественные причины. Довольно часто медицинские осмотры начинались с анализа астрологической карты пациента. Во многих случаях диагнозом был дисбаланс гумор, а назначенное лечение включало либо кровопускание через порезы, либо применение пиявок. Ни антибиотиков, ни других лекарств, конечно же, не было. Примитивная природа лечения боли и симптомов в то время была жестокой и неумолимой.
Те, кому требовалась операция, подвергались еще большему риску. Ограниченные знания о внутренней работе человеческого тела препятствовали прогрессу, а из-за боязни суеверий и болезней вскрытие трупов для изучения анатомии было запрещено. Более того, врачи считали хирургию ниже своей профессии и оставляли эту задачу… парикмахерам. Эти люди часто были неграмотными и их единственной квалификацией была, собственно, работа парикмахерами. В теории они знали, как обращаться с ножницами и (иногда) со скальпелем.
Единственными доступными анестетиками были спирт или некоторые травы, такие как мандрагора, однако многие хирурги-парикмахеры не использовали даже эти методы, ошибочно полагая, что боль способствует процессу заживления. Затем те немногие пациенты, пережившие операцию, подвергались значительному риску заражения и смерти в течение следующих нескольких дней или недель.
В средние века большинство людей жили и работали на фермах — по оценкам историков, около 80% населения занималось земледелием. Однако по мере роста городов и поселков появлялись новые возможности трудоустройства. Увы, многие из этих профессий плохо оплачивались, требовали массу времени и усилий и были крайне неприятны.
Одна из самых популярных необычных профессий в те времена — работа сборщика пиявок. Медики испытывали постоянную потребность в пиявках, что дало людям возможность зарабатывать на жизнь, собирая этих неприятных кровососущих существ. Ловить пиявок было довольно просто, но мерзко — сборщики просто заходили в подходящий водоем и ждали, пока пиявки прикрепятся к их телам.
Еще одна професиия, которая приносила немного больший доход, — это валяльщик. Валяльщики были более распространены, чем сборщики пиявок, и они могли зарабатывать в три раза больше, чем крестьяне, работающие в поле. Однако в самой работе все было далеко не так идеально. В обязанности валяльщика входило удаление масла, грязи и других загрязнений с шерсти для будущих изделий. Наиболее эффективным методом было топтание шерсти голыми ногами в бочке, наполненной человеческой мочой. И этот процесс продолжался часами, от рассвета до заката, шесть дней в неделю.
В средние века католическая церковь обладала огромной властью по всей Европе, а также большим богатством и влиянием. Во-первых, церковь была освобожден от налогов, а крестьяне должны были платить ей налог в размере 10% от своего заработка. Кроме того, они были обязаны безвозмездно посвящать свое время и труд церковным землям.
Огромные ресурсы и политическая сила церкви позволили ей проникнуть почти во все аспекты средневекового общества, благодаря чему поклонение стало, по сути, принудительным. В конце концов, кто станет бороться с организацией, способной в одночасье разрушить твою жизнь?
Как лидер церкви и земной представитель Бога, папа обладал уровнем власти, равной, а часто и превосходящей власть большинства европейских монархов. Хотя папы не командовали напрямую армиями, их влияние было настолько значительным, что они могли призывать к крестовым походам против мусульманских солдат на Святых землях. Многочисленные Крестовые походы вошли в историю своей крайней кровопролитностью, и столетия таких ожесточенных боев привели к жестокой гибели миллионов людей. В средневековой Европе исламский и христианский миры были практически полностью разделены. Большинство европейцев были набожными католиками — или, по крайней мере, заявляли, что таковыми являются, — однако были и небольшие группы язычников, евреев и людей, следующих другим учениям. Эти религиозные меньшинства просто не могли открыто говорить о своей вере, поскольку находились под угрозой преследований и смерти.
Жизнь в Средние века была сложной и несправедливой во многих отношениях — к сожалению, это было особенно актуально для девочек и женщин. Они на многие века застряли в обществе, где доминировали мужчины, в результате чего у женщин были очень ограниченные права. Пока они не выходили замуж, они, по сути, оставались собственностью своих отцов, а после свадьбы это «право на собственность» переходило к их новым мужьям. Если женщина подверглась нападению, изнасилованию или убийству, жертвой прежде всего считался ее муж, поскольку именно он понес убытки из-за повреждения собственности.
Беременность и роды тоже были ужасны — обычно женщины умирали при родах, а те, кто выживал, оказывались во власти судьбы в безразличном и жестоком мире. При всем этом женщины в первую очередь рассматривались как роженицы и няньки, но крестьянки по-прежнему должны были работать в поле. Увы, они получали гораздо меньшую плату, чем мужчины, хотя выполняли ту же работу. Потом, после работы, их еще ждали домашние обязанности и уход за детьми.
Несмотря на эти препятствия, небольшому количеству женщин удалось бросить вызов ожиданиям и добиться власти и влияния. В некоторых случаях в Англии женщинам выдавались специальные лицензии, которые позволяли им вести собственный бизнес; они также могли наследовать богатство при определенных обстоятельствах. Но такие женщины были очень редким привилегированным меньшинством — у подавляющего большинства женщин Средневековья жизнь проходила тяжело и безрадостно.
История человеческой цивилизации насчитывает около 6000 лет, и за это время людям посчастливилось не раз испытать относительно стабильные и приятные температуры. Но не каждое десятилетие проходило одинаково гладко. Около 1300-х годов произошло значительное понижение средней глобальной температуры, и в течение нескольких столетий температура понижалась примерно на 1,5 градуса по Цельсию. Это может показаться мелочью, но похолодание длилось очень долго, и в некоторых местах (например, в Европе) было гораздо хуже, чем в других — северная Европа страдала от холодов аж несколько поколений.
Этот продолжительный период похолодания был настолько значительным, что историки, специализирующиеся на климате, теперь называют его Малым ледниковым периодом. Как и следовало ожидать, его влияние на средневековую Европу и другие близлежащие регионы было разрушительным. Реки и гавани месяцами стояли замерзшими, а из-за неурожая десятки тысяч людей погибли от голода и холода.
В наши дни ученые знают, что Малый ледниковый период возник из-за комбинации извержений вулканов и солнечной активности. Однако, как мы помним, в Средние века господствовали суеверия, поэтому многие люди приписывали похолодание мстительному Богу. Другие утверждали, что это происки магии и злых ведьм, из-за чего религиозные преследования в ту эпоху только усугубились, что способствовало распространению сожжений ведьм и массового насилия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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