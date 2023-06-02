В сети завирусился ролик с роботом, который смог поднять руку на человека, нарушив первый закон робототехники

Айзек Азимов сформулировал Три закона роботехники. Они гласят:

Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

Позже появился нулевой закон: Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред.

Однако, на YouTube завирусился ролик с роботом, который смог поднять руку на человека. В ролике робот и человек раздают друг другу пощёчины во время соревнований Power Slap.