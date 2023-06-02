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В сети завирусился ролик с роботом, который смог поднять руку на человека, нарушив первый закон робототехники

В сети завирусился ролик с роботом, который смог поднять руку на человека, нарушив первый закон робототехники

Автор:
02 июня 2023 09:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алгоритмы   видео   восстание роботов   интересное   роботы   фото   человек   
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На YouTube стал популярным ролик с роботом, который нарушил первый закон робототехники.

Айзек Азимов сформулировал Три закона роботехники. Они гласят:

  1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
  2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
  3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

Позже появился нулевой закон: Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред.

Однако, на YouTube завирусился ролик с роботом, который смог поднять руку на человека. В ролике робот и человек раздают друг другу пощёчины во время соревнований Power Slap.

Ролик набрал миллионы просмотров. В комментариях появились сомнения насчёт подлинности видео. Дело даже не в нарушении законов робототехники. Никто не смог идентифицировать робота. Кто его создал? Почему до этого видео никто больше не видел подобных роботов? Ведь в мире, пока ещё, их не так много.

На YouTube есть оригинальный ролик с соревнований Power Slap. Просто кто-то с помощью нейросети заменил человека роботом. Другими словами, один робот заменил человека на другого робота.

Источник:

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Метки: алгоритмы   видео   восстание роботов   интересное   роботы   фото   человек   
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11  комментариев
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13k
Shtoppi 2 часа назад
вообще-то, любой робот будет вести себя так, как его запрограммируют и если в программе не будут прописаны эти т. н. законы, то робот приспокойно вышибет человеку мозги без каких-либо зазрений совести.
а в случае с самообучаемым искусственным интеллектом, может случится так, что посмотрит он на эти три константы, которые придумали человечки, и решит, что "а с какого перепугу он должен играть по правилам придуманным этими несовершенными кожными мешками, набитыми мясом?!" и все, это будет начало конца для приматов.
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46k
Максим Т. 11 минут назад
Хех."Дрон Пентагона решил убить своего оператора во время испытаний" https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64798bec9a79473d10277294https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64798bec9a79473d10277294
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5k
Stas 20 минут назад
дебильное описание и идиотский ролик, так как эти законы от нечего делать) А про само соревнование по пощечинам - это максимальный идиотизм, так как люди всегда пытаются сохранить здоровье, а тут......... никакой грации, профессионализма,а просто на потеху толпе какая-то херня... тупеет человечество с таими соревнованиями(
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28k
Levyathan Час назад
Ну, то что это фейк становится понятно 1. После реакции робота на удар? С чего это его зашатало?Чисто человеческая реакция. 2. После реакции человека на удар. Получить по морде железной лапой, да еще с таким замахом-после такого уже не встанешь.
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1k
Rom Час назад
Фуфло все эти законы. Напишешь программу роботу, чтобы он публично дрочил и всем пендаля давал, он и будет это делать. Тоже мне еще.... новость.
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961
ruslan d 2 часа назад
Но на самом деле законы Айзека не совсем про нашу жизнь ...
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961
ruslan d 2 часа назад
Я аж напрягся сначала
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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