На YouTube стал популярным ролик с роботом, который нарушил первый закон робототехники.
Айзек Азимов сформулировал Три закона роботехники. Они гласят:
- Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
- Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
- Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.
Позже появился нулевой закон: Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред.
Однако, на YouTube завирусился ролик с роботом, который смог поднять руку на человека. В ролике робот и человек раздают друг другу пощёчины во время соревнований Power Slap.
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Ролик набрал миллионы просмотров. В комментариях появились сомнения насчёт подлинности видео. Дело даже не в нарушении законов робототехники. Никто не смог идентифицировать робота. Кто его создал? Почему до этого видео никто больше не видел подобных роботов? Ведь в мире, пока ещё, их не так много.
К счастью, ролик с роботом оказался дипфейком
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На YouTube есть оригинальный ролик с соревнований Power Slap. Просто кто-то с помощью нейросети заменил человека роботом. Другими словами, один робот заменил человека на другого робота.
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а в случае с самообучаемым искусственным интеллектом, может случится так, что посмотрит он на эти три константы, которые придумали человечки, и решит, что "а с какого перепугу он должен играть по правилам придуманным этими несовершенными кожными мешками, набитыми мясом?!" и все, это будет начало конца для приматов.