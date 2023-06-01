На северо-востоке Китая прошёл разрушительный торнадо

Видео, похожие на кадры фильма-катастрофы появились в местных соцсетях.
В провинции Ляонин на востоке Китая зафиксивровали сильный торнадо. Видео стихии очевидцы поделились в соцсетях.
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Ролики сняты в городе Фусинь, где живёт около 2 миллионов китайцев. И если на открытой местности зрелище бушующего торнадо впечатляет и ужасает одновременно, в районах городской застройки встреча со стихией до добра не доведёт.
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Ущерб от торнадо пока еще лишь подсчитывается, однако как не вспомнить, что подобным разгулам стихии регион подвергается регулярно. Так, в июле 2019 года за несколько минут мощный торнадо в уезде Кайюань городского округа Телин успел принести разрушение в несколько районов города. Без света осталось половина жителей, а 200 человека оказались под завалами разрушенных домов. Шестеро из них тогда погибли. И это - следствие 15-минутного торнадо, скорость ветра при котором достигала 23 м/секунду!
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