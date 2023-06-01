На северо-востоке Китая прошёл разрушительный торнадо

Ущерб от торнадо пока еще лишь подсчитывается, однако как не вспомнить, что подобным разгулам стихии регион подвергается регулярно. Так, в июле 2019 года за несколько минут мощный торнадо в уезде Кайюань городского округа Телин успел принести разрушение в несколько районов города. Без света осталось половина жителей, а 200 человека оказались под завалами разрушенных домов. Шестеро из них тогда погибли. И это - следствие 15-минутного торнадо, скорость ветра при котором достигала 23 м/секунду!