О мастерах монтажа, фиксации и крепежа

Есть люди, которые были рождены с навыком профессиональной фиксации. В этой подборке больше вопросов, чем ответов. А кабельной стяжки и скотча ещё больше...

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1. ^_^ 0 Источник:

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2. Синей изоленты не хватает 0 Источник:

3. Плохо что ли? Хорошо! 0 Источник:

4. И ведь кто-то догадался так сделать 0 Источник:

5. Показалось , что баллоны перевозят, но нет 0 Источник:

6. Болтовых соединений много не бывает 0 Источник:

7. Когда решил сэкономить на доставке 0 Источник:

8. Н — надёжность 0 Источник:

9. Переиграл тетрис, но не стыдишься этого 0 Источник:

10. Видимо, чтобы не кое-кто кое-зачем не вытащил вилку из розетки 0 Источник:

11. Хомутов маловато, больше надо 0 Источник:

12. Красотища какая 0 Источник:

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14. Как подключить плоттер 0 Источник: