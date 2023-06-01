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О мастерах монтажа, фиксации и крепежа

О мастерах монтажа, фиксации и крепежа

Автор:
01 июня 2023 19:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   монтаж   подборка   транспортировка   фиксация   
1099
16
Есть люди, которые были рождены с навыком профессиональной фиксации. В этой подборке больше вопросов, чем ответов. А кабельной стяжки и скотча ещё больше...
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Метки: Юмор   интересное   монтаж   подборка   транспортировка   фиксация   
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5k
Трям 44 минуты назад
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7k
Дмитрий Минуту назад
Интересно! Вещи до места назначения доехали? Закреплено, в принципе, надёжно!
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1k
ChePaev 46 минут назад
они передают вам свой пламенный привет,
а кто такие Фиксики?
Большой, большой секрет!)))
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