О мастерах монтажа, фиксации и крепежа

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Есть люди, которые были рождены с навыком профессиональной фиксации. В этой подборке больше вопросов, чем ответов. А кабельной стяжки и скотча ещё больше...
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а кто такие Фиксики?
Большой, большой секрет!)))