Художественный свист и его мастера

В современном понимании выражение «мастер художественного свиста» носит негативную смысловую нагрузку и обозначает знатного враля, лгунишку, обманщика.
Между тем как было время, когда художественный свист был очень даже популярен как отдельное направление искусства.
Фактически способностью свистеть обладают почти все люди. Просто одни этого не делают, а другие посвистывают в процессе сосредоточенной или творческой работы, во время отдыха или просто так. Вызывая раздражение окружающих (часто справедливое).
У разных народов отношение к свисту разное. Но принципа «не свисти – денег не будет» придерживаются, видимо, только наши люди. Поскольку, к примеру, в США даже конкурсы среди мастеров художественного свиста проводятся.
Китайцы в древности с помощью свиста с духами общались. А в практике некоторых народов шаманы до сих пор прибегают к этой технике, чтобы входить в транс и вводить в него других.
Музыкальные номера исполняются с использованием одной из двух методик:
- Свист губами при придании им формы круга. В таком положении высота звука меняется за счёт незначительных изменений формы языка.
- Нёбный свист. Осуществляется при открытом рте. Воздух направляется в промежуток между нёбом и приподнятым к альвеолам языком.
При самостоятельных тренировках важно следить за влажностью ротовой полости, губ и языка и контролировать стабильность воздушного потока, выходящего из трубочки губ. Воздух должен выходить равномерно, с одинаковой интенсивностью. На последнем этапе тренировки можно менять тональность и получать разные ноты, немного поднимая и опуская кончик языка.
Первой в списке виртуозов, как ни странно, стала дама. Алиса Шоу пошла на это от безысходности: девушке нужно было зарабатывать на пропитание младших сестёр после смерти родителей.
И она ухитрилась не только охватить диапазон из двух октав, но и освоить разные приёмы типа тремоло и стаккато. Свистунья стала звездой и несколько десятков лет выступала в лучших оперных залах мира, исполняя самые разные музыкальные произведения, в том числе написанные специально для неё.
Из более поздних мастеров жанра можно выделить Ефима Максимовича Нейда (1923–1989) и Таисию Александровну Савенко (1907–1973), выступавшую под псевдонимом Таиса Савва.
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Нейд озвучивал все советские фильмы, где был задействован свист: «Высота» («Не кочегары мы, не плотники»), «Джентльмены удачи» (увертюра) и другие. Всю жизнь проработал в «Мосэстраде» и исполнял известные классические произведения.
Савва сыграла несколько ролей второго плана в кино и принимала участие почти во всех программах столичного «Мюзик-Холла». На эстраде Таиса выступала в составе экспериментального дуэта, исполняя серьёзные академические произведения.
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Наиболее известными из поздних мастеров считаются Джон Брэндон, Рэм Макроби и Жан Батист (Тутс) Тилеманс.
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А вы хоть немного владеете техникой художественного свиста?
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