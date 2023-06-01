Художественный свист и его мастера

У разных народов отношение к свисту разное. Но принципа «не свисти – денег не будет» придерживаются, видимо, только наши люди. Поскольку, к примеру, в США даже конкурсы среди мастеров художественного свиста проводятся.

Китайцы в древности с помощью свиста с духами общались. А в практике некоторых народов шаманы до сих пор прибегают к этой технике, чтобы входить в транс и вводить в него других.