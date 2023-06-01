FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7622 поста • 873 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
В мире животных Джеральда Даррелла

В мире животных Джеральда Даррелла

Автор:
01 июня 2023 12:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джеральд Даррелл   Животное   зверолов   зоология   зоопарк   натуралист   писатель   сохранение   спасение   учёный   
1440
10

Сложно переоценить его вклад в дело защиты животных. Хотя с себе подобными у этого человека отношения складывались не так хорошо.

Джеральд Даррелл (1925-1995) – британский журналист, писатель, путешественник, основатель Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, названных в его честь.

×
×

Мать мальчика говорила, что путь сына был предопределён с того самого момента, как он произнёс первое слово – zoo. Ещё толком не умея говорить, он начал претворять в реальность своё предназначение, таская домой улиток и жуков. А в шесть твёрдо сообщил, что откроет зоопарк. Но не простой, не для увеселения праздной публики. А тот, где будут сохраняться и восстанавливаться редкие и вымирающие виды животных.

Подростком Джеральд пошёл работать в зоомагазин. «Мальчиком на позверюшках», как он сам саркастично себя называл. Высшего образования Даррелл так и не получил. Но объём его знаний был столь впечатляющим, что он стал не только писателем и исследователем, но и удостоился чести быть почётным доктором наук Кентского университета.

Первый практический опыт как зоолог он приобрёл в зоопарке Уипснейд. И на его основе стал собирать, накапливать, анализировать и классифицировать сведения о редких животных за 20 лет до появления Красной книги.

Джеральду был всего 21 год, когда он организовал первую экспедицию за животными в Камерун. Это была настоящая школа жизни, ведь как зверолов он сам доходил до, казалось бы, нехитрых премудростей этой науки. За время работы был искусан, поцарапан или отмечен другими способами всеми существующими животными.

Но одно дело поймать, а совсем другое – сохранить. И Джеральду приходилось демонстрировать чудеса изобретательности, везя отловленных животных на новое место жительства. Привередливость в еде, отсутствие иммунитета к элементарным болезням, боязнь холода или жары – с чем  только зоологу не приходилось сталкиваться.

Но он не останавливался. И спустя 10 лет на острове Джерси появилось детище Даррелла – зоопарк, целью которого было сохранение редких видов с последующим восстановлением популяций.

На базе Durrell Wildlife Park был организован фонд, за счёт средств которого было предотвращено исчезновение множества редких видов, среди  которых розовый голубь, маврикийская пустельга, обезьяны золотистая львиная игрунка и мармозетка, австралийская лягушка корробори и не только.

Количество книг, написанных Дарреллом, в общей сложности перевалило за 30. А число проектов в кино ещё больше. Считается, что к писательству Джеральд пришёл от безысходности – банально нужды были деньги. А старший брат Лоренс – профессиональный писатель даже подтрунивал по этому поводу над Джеральдом. Но при этом книги издавались и переиздавались многомиллионными тиражами. И как раз гонорары за них позволили реализовать мечту об открытии зоопарка.

Так, книгу «Моя семья и другие звери» несколько раз экранизировали. В  2016 году вышел сериал, посвящённый жизни семьи натуралиста.

Дело, которому этот человек посвятил жизнь, складывается в простейшую формулу: найти – доставить – восстановить – расселить.

И сейчас этой элементарной философии добрейшего человека, который моментально приходил в ярость при виде жестокого обращения с животными, придерживаются многие зоопарки. Ведь спасать и сохранять, чтобы оставить многообразие этого мира для будущих поколений, надо пока ещё есть кого спасать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Джеральд Даррелл   Животное   зверолов   зоология   зоопарк   натуралист   писатель   сохранение   спасение   учёный   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
ишты 2 часа назад
В детстве и юности зачитывался его книгами!Очень интересные и познавательные. А его чувство юмора вообще отдельная тема! Великий был человек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 40 минут назад
в детстве смотрела "моя семья и другие животные". Очень нравилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Григорий 44 минуты назад
Говорящий сверток обалденная книга моего детства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GMN Час назад
А на Корфу в Греции, как он описал....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Corvus Corax Час назад
Знаменитое путешествие в Бафут. Джеральд и фон Ахиримби II.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов Час назад
Старый негр тупо глядел на нас.
– Что там у вас? – наконец спросил он.
– Не смогли бы вы пристроить у себя… э-э… водяную крысу?
– Водяную крысу? – переспросил сторож и покрепче ухватился за подоконник, словно мы собирались вскарабкаться к нему наверх и укусить его.
– Да, водяную крысу.
Мы молча таращились друг на друга. Я чуть не свернул себе шею, задирая голову к окну.
– Водяную крысу, – задумчиво повторил негр, высовываясь из окна посмотреть, нет ли у нас пены на губах. – Стало быть, у вас есть водяная крыса?
Смит заскрежетал зубами:
– Ну да. И мы хотим оставить ее у вас на ночь.
– Водяную крысу?
Подавив в себе истерический смешок, я только кивнул. Старик еще долго глядел на нас, рассеянно бормоча про себя: «водяная крыса», потом перегнулся через подоконник.
– Сейчас я сойду, – сказал он наконец и исчез.
Вскоре массивная передняя дверь отворилась, и из-за нее показалась его голова.
– Где ваша водяная крыса? – спросил он.
– Видите ли, мы не захватили ее с собой, – сказал я, чувствуя себя круглым идиотом. – Но мы сходим за ней, если вы согласны пристроить ее у себя. Ну как?
– Водяную крысу-то? – сказал старик, явно завороженный этим названием. – А что это за зверь?
– Грызун, – снова выпалил Смит, прежде чем я успел его остановить.
– Так. Грызун, – раздумчиво пожевал губами старик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
125k
TapokSudby 2 часа назад
Птрясающий человек, который прожил потрясающую жизнь. Его книги - до сих пор одни из самых любимых, и зачитаны до дыр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85476



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное семейное фото

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#история#ДТП#факты#знаменитости#США#подборка#красота
#Юмор#интересно#автомобили#Прикол#кино#авто аварии#фильм#шоу бизнес#СССР#искусство
#интересное#машина#автомир#аварии#позитив#дети#люди#удивительно#природа#Автовсячина
Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться