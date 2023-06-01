В мире животных Джеральда Даррелла

Подростком Джеральд пошёл работать в зоомагазин. «Мальчиком на позверюшках», как он сам саркастично себя называл. Высшего образования Даррелл так и не получил. Но объём его знаний был столь впечатляющим, что он стал не только писателем и исследователем, но и удостоился чести быть почётным доктором наук Кентского университета.

Первый практический опыт как зоолог он приобрёл в зоопарке Уипснейд. И на его основе стал собирать, накапливать, анализировать и классифицировать сведения о редких животных за 20 лет до появления Красной книги.