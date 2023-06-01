В мире животных Джеральда Даррелла

Сложно переоценить его вклад в дело защиты животных. Хотя с себе подобными у этого человека отношения складывались не так хорошо.
Джеральд Даррелл (1925-1995) – британский журналист, писатель, путешественник, основатель Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, названных в его честь.
Мать мальчика говорила, что путь сына был предопределён с того самого момента, как он произнёс первое слово – zoo. Ещё толком не умея говорить, он начал претворять в реальность своё предназначение, таская домой улиток и жуков. А в шесть твёрдо сообщил, что откроет зоопарк. Но не простой, не для увеселения праздной публики. А тот, где будут сохраняться и восстанавливаться редкие и вымирающие виды животных.
Подростком Джеральд пошёл работать в зоомагазин. «Мальчиком на позверюшках», как он сам саркастично себя называл. Высшего образования Даррелл так и не получил. Но объём его знаний был столь впечатляющим, что он стал не только писателем и исследователем, но и удостоился чести быть почётным доктором наук Кентского университета.
Первый практический опыт как зоолог он приобрёл в зоопарке Уипснейд. И на его основе стал собирать, накапливать, анализировать и классифицировать сведения о редких животных за 20 лет до появления Красной книги.
Джеральду был всего 21 год, когда он организовал первую экспедицию за животными в Камерун. Это была настоящая школа жизни, ведь как зверолов он сам доходил до, казалось бы, нехитрых премудростей этой науки. За время работы был искусан, поцарапан или отмечен другими способами всеми существующими животными.
Но одно дело поймать, а совсем другое – сохранить. И Джеральду приходилось демонстрировать чудеса изобретательности, везя отловленных животных на новое место жительства. Привередливость в еде, отсутствие иммунитета к элементарным болезням, боязнь холода или жары – с чем только зоологу не приходилось сталкиваться.
Но он не останавливался. И спустя 10 лет на острове Джерси появилось детище Даррелла – зоопарк, целью которого было сохранение редких видов с последующим восстановлением популяций.
На базе Durrell Wildlife Park был организован фонд, за счёт средств которого было предотвращено исчезновение множества редких видов, среди которых розовый голубь, маврикийская пустельга, обезьяны золотистая львиная игрунка и мармозетка, австралийская лягушка корробори и не только.
Количество книг, написанных Дарреллом, в общей сложности перевалило за 30. А число проектов в кино ещё больше. Считается, что к писательству Джеральд пришёл от безысходности – банально нужды были деньги. А старший брат Лоренс – профессиональный писатель даже подтрунивал по этому поводу над Джеральдом. Но при этом книги издавались и переиздавались многомиллионными тиражами. И как раз гонорары за них позволили реализовать мечту об открытии зоопарка.
Так, книгу «Моя семья и другие звери» несколько раз экранизировали. В 2016 году вышел сериал, посвящённый жизни семьи натуралиста.
Дело, которому этот человек посвятил жизнь, складывается в простейшую формулу: найти – доставить – восстановить – расселить.
И сейчас этой элементарной философии добрейшего человека, который моментально приходил в ярость при виде жестокого обращения с животными, придерживаются многие зоопарки. Ведь спасать и сохранять, чтобы оставить многообразие этого мира для будущих поколений, надо пока ещё есть кого спасать.
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– Что там у вас? – наконец спросил он.
– Не смогли бы вы пристроить у себя… э-э… водяную крысу?
– Водяную крысу? – переспросил сторож и покрепче ухватился за подоконник, словно мы собирались вскарабкаться к нему наверх и укусить его.
– Да, водяную крысу.
Мы молча таращились друг на друга. Я чуть не свернул себе шею, задирая голову к окну.
– Водяную крысу, – задумчиво повторил негр, высовываясь из окна посмотреть, нет ли у нас пены на губах. – Стало быть, у вас есть водяная крыса?
Смит заскрежетал зубами:
– Ну да. И мы хотим оставить ее у вас на ночь.
– Водяную крысу?
Подавив в себе истерический смешок, я только кивнул. Старик еще долго глядел на нас, рассеянно бормоча про себя: «водяная крыса», потом перегнулся через подоконник.
– Сейчас я сойду, – сказал он наконец и исчез.
Вскоре массивная передняя дверь отворилась, и из-за нее показалась его голова.
– Где ваша водяная крыса? – спросил он.
– Видите ли, мы не захватили ее с собой, – сказал я, чувствуя себя круглым идиотом. – Но мы сходим за ней, если вы согласны пристроить ее у себя. Ну как?
– Водяную крысу-то? – сказал старик, явно завороженный этим названием. – А что это за зверь?
– Грызун, – снова выпалил Смит, прежде чем я успел его остановить.
– Так. Грызун, – раздумчиво пожевал губами старик.