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Хит группы Король и Шут в исполнении животных

Хит группы Король и Шут в исполнении животных

Автор:
31 мая 2023 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Insane Cherry   Кавер   Король и Шут   Музыка   видео   животные   
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Пользователь Youtube Insane Cherry смонтировал забавное видео, в котором различные животные исполняют песню "Лесник" советской и российской панк-группы Король и Шут.

Животные "перепели" культовую песню "Лесник" группы Король и Шут. Получилось весело и задорно.

Песня "Лесник" в исполнении группы Король и Шут. Концертная версия.

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Метки: Insane Cherry   Кавер   Король и Шут   Музыка   видео   животные   
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5  комментариев
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1k
Злодей 2 часа назад
Сходил бы я на них...но нет.
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6k
Серега 13 минут назад
А мне понравилось! Сделало день!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
59k
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Forestdude

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