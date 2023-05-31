Хит группы Король и Шут в исполнении животных

1232
1
2
Пользователь Youtube Insane Cherry смонтировал забавное видео, в котором различные животные исполняют песню "Лесник" советской и российской панк-группы Король и Шут.
Животные "перепели" культовую песню "Лесник" группы Король и Шут. Получилось весело и задорно.
Источник:
Песня "Лесник" в исполнении группы Король и Шут. Концертная версия.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров