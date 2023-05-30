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Простой тест по мифологии Древней Греции

Простой тест по мифологии Древней Греции

Автор:
30 мая 2023 17:38
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Древнегреческая мифология   Тесты   греция   древняя греция   мифологические тесы   тест   
2124
1
10 вопросов, на которые ответит любой, кто читал мифы Древней Греции. Хотя... даже без чтения специализированной литературы можно ответить верно более чем на половину вопросов из теста.

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Метки: Древнегреческая мифология   Тесты   греция   древняя греция   мифологические тесы   тест   
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14  комментариев
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3k
Диагноз Час назад
Громовержец
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10k
Сатанеев 3 минуты назад
Громовержец, 10/12

Не угадал первый подвиг Геракла и сколько богов восседали на Олимпе.
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671
Виктор Чикалев 24 минуты назад
9 из 10, отвечал от балды и без тындекса
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29k
Ваня 37 минут назад
10... не сложный тест...
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7k
перевозчик Час назад
поржал над ответом на вопрос Афродита была богиней чего? Мо биль ных при ло же ний и се те вой без опас но сти
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28k
Юрьевич Час назад
9 из 10... Лень было богов на Олимпе считать.
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1k
ChePaev Час назад
наверное тут все Громовержцы по итогу теста))) (с яндексом под рукой)
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81
Человек Разумный Час назад
Ранг: Громовержец
Из 10 вопросов ответили верно на 10. Видимо, вы поклонник древних сказаний и всего греческого?
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53k
dima423 Час назад
Блин с Меркурием и Гермесом лоханулся... помню что один римский второй греческий, перепутал))
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30k
Владимир Час назад
10 из 10.

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