Простой тест по мифологии Древней Греции

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10 вопросов, на которые ответит любой, кто читал мифы Древней Греции. Хотя... даже без чтения специализированной литературы можно ответить верно более чем на половину вопросов из теста.
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Из 10 вопросов ответили верно на 10. Видимо, вы поклонник древних сказаний и всего греческого?