Неожиданные "жертвы" пранка

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Парень решил подшутить над незнакомцами и не придумал ничего лучшего, чем начать показывать пассажирам лифта средний палец.
Номинант на лучшее завершение пранка. Хочет верить, что битвой взглядов дело не ограничилось и награда нашла героя.
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