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Неожиданные "жертвы" пранка

Неожиданные "жертвы" пранка

Автор:
30 мая 2023 12:07
Сообщество : Юмор
Метки: prank   Юмор   видео   встреча   люди   пранкер   
2379
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Парень решил подшутить над незнакомцами и не придумал ничего лучшего, чем начать показывать пассажирам лифта средний палец.

Номинант на лучшее завершение пранка. Хочет верить, что битвой взглядов дело не ограничилось и награда нашла героя.

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Метки: prank   Юмор   видео   встреча   люди   пранкер   
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20  комментариев
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9k
Regerald 52 минуты назад
Не знаю чем кончилось, но в штаны-то он точно наложил.
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28k
Levyathan Минуту назад
Д.о.л.б.о.ё.б. обыкновенный. Просьба этого зверя не кормить.
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45k
Aleksandr 3 минуты назад
3,14доранкер
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834k
А.Берестенко 6 минут назад
Пранк наоборот

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1k
SmartCat101 7 минут назад
награда нашла героя!
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743
Дмитрий 10 минут назад
А продолжение?????
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35k
russger 13 минут назад
сколько же дурачков поверили -_-
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28k
Serg2001 22 минуты назад
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15k
Majul Полчаса назад
Пранкер = имбецил, уже аксиома
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47k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
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5k
Babangdida Полчаса назад
Вспомнился ролик Криса Рока "How not to get your ass kicked by the police!".
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15k
Smiley 36 минут назад
Люблю смотреть видео, где этих пранкеров *издят.
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7k
Николай 37 минут назад
Да это млч нападение на офицеров при исполнении... мочи его нах...
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55k
Олег 39 минут назад
у него прическа просит удара прикладом, а палец ему в зад засунут
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Антон 48 минут назад
Ай молодца! Я АХУ...Я удивился ))))
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