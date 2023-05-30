Что происходит в IKEA в других странах

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Пока отсутствие ИКЕА огорчает жителей РФ, в других странах она продолжает работать. В этом посте собраны разные фото из магазина, которые удивляют и забавляют покупателей.
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5. В США комик установил в IKEA "станцию спасения отношений" — с пятью способами приехать за покупками и не расстаться
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