Что происходит в IKEA в других странах

FISHKINET
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) Китайская лопата справедливости в действии Китайская лопата справедливости в действии "Настоящий рептилоид": в соцсетях ужаснулись внешнему виду Пугачёвой, побывавшей на концерте "Машины времени" "Настоящий рептилоид": в соцсетях ужаснулись внешнему виду... Фотошопер, который обожает редактировать фото совсем не так, как его попросили заказчики Фотошопер, который обожает редактировать фото совсем не так, как... Планы меняются, разворачиваемся Планы меняются, разворачиваемся «Мужчины - доминирующий класс»: красноярская феминистка, которая хотела перестрелять всех мальчиков в садике, рассказала о своих мотивах «Мужчины - доминирующий класс»: красноярская феминистка, которая... В Подмосковье путеец РЖД спас девушку в наушниках, которая не услышала приближения поезда В Подмосковье путеец РЖД спас девушку в наушниках, которая не... Славная охота кота Славная охота кота Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 мая Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 мая Как офицер за бунт на военном корабле выживал в дикой тайге Как офицер за бунт на военном корабле выживал в дикой тайге В Ставропольском крае задержали автоподставщиков, обманувших страховые компании на 1,5 миллиарда рублей В Ставропольском крае задержали автоподставщиков, обманувших... Оператор эпично разогнал экоактивистов, пытавшихся сорвать танцевальное выступление Оператор эпично разогнал экоактивистов, пытавшихся сорвать... Не путайте коллег с друзьями, а начальника с заботливым родителем Не путайте коллег с друзьями, а начальника с заботливым родителем Милые и опасные попрошайки, которым невозможно отказать Милые и опасные попрошайки, которым невозможно отказать Хэвэрэст и релокент: весёлая подборка каламбуров и лингвошуток Хэвэрэст и релокент: весёлая подборка каламбуров и лингвошуток 25 птичьих гнёзд в самых неожиданных местах 25 птичьих гнёзд в самых неожиданных местах 17 загадочных объектов, которые сбивали с толку их владельцев, пока они не выяснили их истинное предназначение 17 загадочных объектов, которые сбивали с толку их владельцев,... 10 актеров, которые едва не упустили свои лучшие роли 10 актеров, которые едва не упустили свои лучшие роли Уволенная за опоздания на работу негритянка отсудила у работодателя 11 млн долларов Уволенная за опоздания на работу негритянка отсудила у...
Что происходит в IKEA в других странах

Что происходит в IKEA в других странах

Автор:
30 мая 2023 11:02
Метки: ikea   в других странах   забавно   магазин   мебель   прикольно   фото   
1468
15

Пока отсутствие ИКЕА огорчает жителей РФ, в других странах она продолжает работать. В этом посте собраны разные фото из магазина, которые удивляют и забавляют покупателей.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: ikea   в других странах   забавно   магазин   мебель   прикольно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Старичок 2 часа назад
а что, действительно огорчает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50347



Другие посты автора
Популярное
Что скрыто подо льдом Антарктики и Антарктиды — топ интересных находок
Что скрыто подо льдом Антарктики и Антарктиды — топ интересных находок
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 мая
Набирающие популярность
«Пятый элемент» в советском стиле от нейросети
«Пятый элемент» в советском стиле от нейросети
Переработка отходов
Переработка отходов
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное сравнение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#аварии#животные#история#интересное#позитив#милота#подборка
#машина#интересно#ДТП#авто аварии#кино#факты#СССР#2023#пешехода сбили#кот
#автомир#в мире#люди#Прикол#забавно#Автовсячина#фильм#Еда#шоу бизнес#актеры
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться