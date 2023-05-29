Почему дочь считала Георгия Менглета предателем

Примечательно, что на школьные спектакли приходили не только обычные зрители, но и профессиональные актёры из местного драматического театра. Вот один из них и посоветовал юному Менглету поступить на актёрский факультет в Москву. Георгий с лёгкостью поступил в ГИТИС, причём не воспользовался выданным ему письмом с рекомендациями племянницы Станиславского (по счастливой случайности он познакомился с ней незадолго до поступления), и был зачислен честно, наравне со всеми.

Выпустившись, Менглет сначала играл в БДТ, где продолжал актёрски совершенствоваться, под руководством Алексея Дикого. В годы войны Георгий выступал на фронте, а с 1945 года и до конца своих дней служил в Театре Сатиры.

Менглет считал, что актёрский талант раскрывается в полной мере только в театре. Ведь в кино можно переснять дубль, переозвучить, выбрать удачный ракурс, а в театре ты работаешь как есть и на сколько есть таланта. В кино он почти не снимался.



