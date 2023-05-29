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Почему дочь считала Георгия Менглета предателем

Почему дочь считала Георгия Менглета предателем

Автор:
29 мая 2023 18:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   актеры   актрисы   брак   измена   интересное   отношения   советские актеры   
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Актёр с непривычной для русского уха фамилией родился в Воронеже. Корни его уходят аж к офицеру армии Наполеона, который решил остаться в России и влюбился в русскую девушку.

Маленького Георгия родители часто брали с собой в театр, который они очень любили. Однако мальчик даже не думал о сцене и кино, а всего себя отдавал футболу, где делал большие успехи. Но как-то раз школьная учительница, услышав его чтение монологов Чацкого, уговорила Менглета принять участие в школьной постановке "Горе от ума". Так и появилась театральная студия имени Грибоедова, где Георгий мог в полной мере раскрыть свой талант.

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Примечательно, что на школьные спектакли приходили не только обычные зрители, но и профессиональные актёры из местного драматического театра. Вот один из них и посоветовал юному Менглету поступить на актёрский факультет в Москву. Георгий с лёгкостью поступил в ГИТИС, причём не воспользовался выданным ему письмом с рекомендациями племянницы Станиславского (по счастливой случайности он познакомился с ней незадолго до поступления), и был зачислен честно, наравне со всеми.

Выпустившись, Менглет сначала играл в БДТ, где продолжал актёрски совершенствоваться, под руководством Алексея Дикого. В годы войны Георгий выступал на фронте, а с 1945 года и до конца своих дней служил в Театре Сатиры.

Менглет считал, что актёрский талант раскрывается в полной мере только в театре. Ведь в кино можно переснять дубль, переозвучить, выбрать удачный ракурс, а в театре ты работаешь как есть и на сколько есть таланта. В кино он почти не снимался.



Ещё во время учёбы Менглет познакомился со своей первой женой - Валентиной Королёвой. Они были противоположностями - Георгий был разбитным хулиганом, а девушка скромной и немного застенчивой. Но чувства есть чувства и после выпуска они поженились.
В 1935 году у пары родилась дочка Майя, которая потом решила продолжить актёрскую династию и окончила Школу-студию МХАТ. Майя была весьма талантлива и, в отличие от отца, в кино снималась - её узнавали, а Георгия регулярно спрашивали, не родственник ли он киноактрисы Майи Менглет.

Супруга была настоящей "боевой подругой" - она всегда поддерживала мужа в построении его актёрской карьеры в ущерб собственной, играя лишь небольшие роли в театрах, где Менглет был настоящей знаменитостью. Валентина всё своё время посвящала мужу и его интересам. Жила молодая семья в маленькой комнате. Поэтому когда Георгий спал перед спектаклями, Майе приходилось идти гулять на улицу - в комнате должна была сохраняться идеальная тишина.

В 39 лет Валентина переболела тяжёлым гриппом, поправилась и на полгода выпала из работы. Из Театра Сатиры её уволили. Не падая духом, женщина тут же переквалифицировалась в портниху и начала шитьё на заказ.


Менглет очень ценил преданность своей жены, но это не помешало ему влюбиться в свою коллегу Нину Архипову. Женщина была вдовой, у неё на руках было трое детей: дочь от первого брака и малыши-близняшки. Менглет поддерживал молодую вдову, заботился о детях и активно добивался её расположения. Нина долго держала оборону, но в итоге сдалась и согласилась выйти за Георгия Павловича.
Георгий Менглет ушёл к другой женщине в 1961 году. Валентина очень тяжело переживала это предательство, три года скрывая от своих родителей развод. Актёр продолжал заходить к своей прежней семье, Валентина даже могла ему подшить одежду или накормить вкусным обедом, а вот Майя измену простить не смогла:


Я пряталась, когда отец заходил к нам, и плакала без устали. Я знала, как мама мучается из-за него, и желала ему всего самого плохого.


Родители развелись, когда ей было уже 26 лет, но она так и не могла примириться с этим, ведь отец и так всегда любил её "вприглядку", нехватка отцовской заботы сильно сказалась на Майе, а теперь о. Она искренне считала его предателем и не понимала, почему мама покорно пускает Менглета на порог.


Прошло 20 лет и только тогда Майя смогла помириться с отцом. Она стала понемногу общаться с ним, заходить домой и видела, что отца в новой семье уважают и любят. Вот только Нину Майя простить так и не смогла, ведь, по её мнению, она тоже была виновата в том, что её семья распалась.

Менглет тем временем был хорошим отчимом, да и дети Архиповой приняли его с радостью.


Когда Георгий Менглет на закате жизни выпустил свои мемуары, то рассказал там об огромном скандале, устроенном Майей, после того, как он рассказал о том, что у него есть другая. Майя была крайне разочарована этой книгой, ведь там отец писал в основном о своей второй семье, а про дочь от первого брака там не было ничего, кроме описания реакции на измену.


Майя, как это часто бывает, винила и себя в разводе: после того, как дочь Менглетов родила сына, Валентина посвятила себя заботе о внуке и забыла о муже. Тот, привыкший к полному вниманию супруги, видимо, начал искать внимания на стороне. Ну и камерные жилищные условия в противовес четырём комнатам Архиповой, возможно, тоже сыграли свою роль.

Кстати, сын Архиповой, ставший врачом, в своё время, когда Валентина серьёзно заболела, очень помог ей. Когда она скончалась в 1986 году, на похоронах Георгий Менглет сказал, что любил её всю жизнь. Так любил, что прожил во втором браке целых 40 лет до своей кончины в 2001 году. Архипова пережила мужа на 15 лет.

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Метки: Прошлое   актеры   актрисы   брак   измена   интересное   отношения   советские актеры   
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3  комментария
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21k
Davy Jones Полчаса назад
Дела семейные и не нам судить о семейных проблемах.
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3k
Pill Полчаса назад
Та самая серия, где я очень не хотел, чтоб знатоки раскрыли. Воооообще против был
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19k
anpetrof 41 минуту назад
Вот совершенно фиолетово...
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