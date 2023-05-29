Встречайте нового амбассадора Bud Light - Джо Байдена

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Американцы троллят пиво Bud Light и своего президента: пиво не в почёте после рекламы с трансгендером, а президент - просто не в почёте.
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Метки: Bud Light Джо Байден США троллинг
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