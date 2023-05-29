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Встречайте нового амбассадора Bud Light - Джо Байдена

Встречайте нового амбассадора Bud Light - Джо Байдена

Автор:
29 мая 2023 12:09
Метки: Bud Light   Джо Байден   США   троллинг   
1171
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1
Американцы троллят пиво Bud Light и своего президента: пиво не в почёте после рекламы с трансгендером, а президент - просто не в почёте.

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Метки: Bud Light   Джо Байден   США   троллинг   
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4  комментария
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13k
Shtoppi 2 часа назад
спасибо, б_ять! поблевал...
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15k
banzai7 37 минут назад
В этом виде он не теряет пространственную ориентацию.
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14k
котегRUS 47 минут назад
нация дегенератов..
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905
Лютый вам Бетховен Час назад
Больные люди...
Додумались до такого...
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