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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
28 мая 2023 21:45
Метки: СССР   история   фото   
451
25

Просто фотографии советских городов.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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8k
RIZ deadening 8 часов назад
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9k
Борис Карабанов 8 часов назад
"Белгород, железнодорожный вокзал, 1970-е годы, наиболее вероятно 1976 год.
Вах! Как с годами угадали? Колдуны!
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