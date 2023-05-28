Фотопрогулка по городам СССР

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Просто фотографии советских городов.
Интересного вам просмотра!
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3.
Арзамас Горьковской области (ныне Нижегородской), 1981 год. Детей в пионерские лагеря отправляют.
14.
Благовещенск, вторая половина 1970-х годов, строительство универмага на месте колхозного рынка, напротив швейная фабрика.
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