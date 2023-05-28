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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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4.
Гостья из Югославии Мария Струна и Жанна Прохоренко во Дворце культуры во время XI Московского кинофестиваля 1979 год
6.
Нина Русланова вместе с уличными музыкантами во время прогулок по Арбату в рамках 8-го Московского Международного кинофестиваля, 1973 год
7.
Елена Проклова и Олег Видов с мексиканской киноактрисой Фанни Кано на кинофестивале в Москве, 1977 год
10.
Борис Хмельницкий, Галина Беляева и Евгений Моргунов во время XVII Международного кинофестиваля в Москве, 1991 год
27.
Главный режиссёр Московского театра имени Маяковского Николай Охлопков на вечере, посвященном своему 60-летию, с актрисами театра, 1960 год
В центре на втором плане актрисы Люсьена Овчинникова и Светлана Немоляева.
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