Дальневосточные леопарды вернулись в Уссурийский заповедник

Планируется, что в ближайшее время очередным леопардом, выпущенным в заповедник, станет юный самец Leo 260M, который в настоящее время содержится в Центре реабилитации. Он находится под присмотром специалистов с 2022 года, когда его спасли от гибели сотрудники «Земли леопарда». В специальном вольере он благополучно восстановил свои силы и прошел реабилитацию, успешно освоил навыки охоты на крупную добычу.

«Исторически ареал леопарда охватывал весь юг Приморья, но со временем численность значительно сократилась, к началу века оставалось только около 35 особей. «Земля леопарда» уже более 10 лет ведет интенсивную природоохранную работу по сохранению редкой кошки, в том числе принимает меры против браконьерства, лесных пожаров. Увеличение дикой популяции позволило реализовать данный проект, также он будет стимулировать естественное расселение леопардов, уже сейчас самостоятельно занимающих все новые участки, в том числе у границ Уссурийского заповедника», – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».