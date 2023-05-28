Дальневосточные леопарды вернулись в Уссурийский заповедник

Проект реинтродукции дальневосточного леопарда успешно стартовал в Приморском крае. В Уссурийском заповеднике состоялся выпуск двух первых диких леопардов: самец и самка переселены из национального парка «Земля леопарда», где находится ядро популяции одного из самых редких животных планеты.
Проект реализуется под научным руководством Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) сотрудниками Института совместно со специалистами ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». Об успешном старте проекта заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в рамках X Невского международного экологического конгресса в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 26 мая.
В рамках утвержденной Распоряжением Минприроды РФ программы леопарды, спасенные от вымирания благодаря созданию нацпарка «Земля леопарда», при помощи ученых переселяются в места, где они исчезли более 50 лет назад. Краснокнижных кошек, популяция которых в России с начала века выросла в три раза до 125 особей, перемещают из юго-западной части региона в южную – здесь леопарды исчезли более 50 лет назад. Реализуемый проект – первый в мире в рамках работы по сохранению дальневосточных леопардов.
«Адам и Ева» Уссурийского заповедника – молодые самка и самец в возрасте около двух лет. Хищница зарегистрирована в базе данных «Земли леопарда» под номером Leo 284F, самец – Leo 270M. Первые животные поочередно перемещены без вреда для здоровья. Выпуск проведен «мягким способом», при котором они в состоянии сна были оставлены в специальном вольере, а затем самостоятельно покинули его без присутствия людей. Так минимизируется стрессовый фактор для зверя. При этом за всеми передвижениями леопардов наблюдают с помощью спутниковых ошейников.
Историческое событие в Уссурийском заповеднике, находящемся под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда», стало возможным благодаря слаженной работе ведущих российских зоологов Российской академии наук, а также специалистов «Земли леопарда». Леопарды переселяются силами участников проекта.
«Уссурийский заповедник находится в историческом ареале дальневосточного леопарда, хищник жил здесь раньше, и мы пытаемся восстановить его группировку на этой территории. Из-за ряда препятствий, таких как автотрасса Владивосток-Хабаровск, поселки вдоль нее, пойма реки Раздольная, естественное расселение леопардов из национального парка на восток существенно затруднено, поэтому мы прибегаем к релокации животных, переселяя молодых зверей из нацпарка в Уссурийский заповедник. Высокая плотность копытных в заповеднике и его окрестностях позволит леопардам здесь успешно обосноваться», – рассказал член-корреспондент РАН Сергей Найденко, директор ИПЭЭ РАН.
Планируется, что в ближайшее время очередным леопардом, выпущенным в заповедник, станет юный самец Leo 260M, который в настоящее время содержится в Центре реабилитации. Он находится под присмотром специалистов с 2022 года, когда его спасли от гибели сотрудники «Земли леопарда». В специальном вольере он благополучно восстановил свои силы и прошел реабилитацию, успешно освоил навыки охоты на крупную добычу.
«Исторически ареал леопарда охватывал весь юг Приморья, но со временем численность значительно сократилась, к началу века оставалось только около 35 особей. «Земля леопарда» уже более 10 лет ведет интенсивную природоохранную работу по сохранению редкой кошки, в том числе принимает меры против браконьерства, лесных пожаров. Увеличение дикой популяции позволило реализовать данный проект, также он будет стимулировать естественное расселение леопардов, уже сейчас самостоятельно занимающих все новые участки, в том числе у границ Уссурийского заповедника», – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».
Всего для восстановления ареала запланировано переселение не менее шести взрослых особей леопарда из нацпарка «Земля леопарда» в Уссурийский заповедник. Долгосрочная цель проекта – формирование новой популяции численностью как минимум в 25 особей в историческом ареале в южной части Сихотэ-Алиня, в том числе в заповеднике.
«Процесс переселения прошел успешно благодаря образцовой работе команды экспертов, длительной подготовке проекта. Эта работа требует тщательной проработки. Ученые исключают всевозможные риски: учитывают половозрастной состав отлавливаемых в нацпарке животных, социальный статус на ранее обитаемом участке, репродуктивный статус, состояние здоровья. Проект стал успешным, но впереди еще много работы», – отметила Елена Гангало, генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды».
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