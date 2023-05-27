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Фотографии очаровательных черных питомцев

Фотографии очаровательных черных питомцев

Автор:
27 мая 2023 22:03
Метки: животные   кошки   фото   
100
41

Принято считать, что черная кошка приносит несчастья, а случайная встреча с ней на улице не к добру. В Средневековье черных кошек считали силами зла, и это заблуждение стоило жизни многим из них. Подобные суеверия должны остаться в прошлом! Обладатели черной шерстки не несут в себе никакой опасности и так же, как и остальные питомцы, нуждаются в нашей любви. Только взгляните на этих миниатюрных пантер!

Приятного просмотра!

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Метки: животные   кошки   фото   
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Бровеносец в потёмках 2 часа назад
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Утренний вечер 12 минут назад
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Григорий 24 минуты назад
за котов всегда зелень!
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Юганск

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