Фотографии очаровательных черных питомцев

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Принято считать, что черная кошка приносит несчастья, а случайная встреча с ней на улице не к добру. В Средневековье черных кошек считали силами зла, и это заблуждение стоило жизни многим из них. Подобные суеверия должны остаться в прошлом! Обладатели черной шерстки не несут в себе никакой опасности и так же, как и остальные питомцы, нуждаются в нашей любви. Только взгляните на этих миниатюрных пантер!
Приятного просмотра!
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