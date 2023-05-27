Фотографии очаровательных черных питомцев

Принято считать, что черная кошка приносит несчастья, а случайная встреча с ней на улице не к добру. В Средневековье черных кошек считали силами зла, и это заблуждение стоило жизни многим из них. Подобные суеверия должны остаться в прошлом! Обладатели черной шерстки не несут в себе никакой опасности и так же, как и остальные питомцы, нуждаются в нашей любви. Только взгляните на этих миниатюрных пантер!

Приятного просмотра!