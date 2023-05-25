14 историй про встречи выпускников

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Встречи выпускников после учёбы - особый вид общения. Для кого-то это повод выделиться, а для других - персональный ад. Пользователи поделились своими эмоциями, которые у них вызывают подобные мероприятия.
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А вы ходите на встречи выпускников?
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