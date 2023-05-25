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14 историй про встречи выпускников

14 историй про встречи выпускников

Автор:
25 мая 2023 19:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: встречи выпускников   выпуск   выпускник   интересно   истории   на встрече выпускников   
1311
15

Встречи выпускников после учёбы - особый вид общения. Для кого-то это повод выделиться, а для других - персональный ад. Пользователи поделились своими эмоциями, которые у них вызывают подобные мероприятия.

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А вы ходите на встречи выпускников?

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Метки: встречи выпускников   выпуск   выпускник   интересно   истории   на встрече выпускников   
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5  комментариев
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720
Вадим 37 минут назад
Родя и Эдик??? То есть Родион и Эдуард поженились? Че-то как-то не!
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946
ruslan d 8 минут назад
никогда не ходил ...
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38
Ultima Yata 11 минут назад
"НакачЕнный", "подкачЕн"... Зачем в школу ходили? Накатывать и подкатывать? Выбесило.
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