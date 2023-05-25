35 кошмарных творений Матери-природы

Есть поговорка «Дьявол кроется в деталях», но вообще-то он может просто прятаться в ветвях деревьев и наших собственных туалетах в виде диких существ. Не все встречи с дикой природой приятны. Знаете, иногда лучше любоваться ею с безопасного расстояния!