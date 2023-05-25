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35 кошмарных творений Матери-природы

35 кошмарных творений Матери-природы

Автор:
25 мая 2023 12:11
Сообщество : Картинка дня
Метки: Мать-Природа   жуть   капец какой-то   кошмарные создания   создания глубин   создания природы   странные создания   ужас   
2175
36

Есть поговорка «Дьявол кроется в деталях», но вообще-то он может просто прятаться в ветвях деревьев и наших собственных туалетах в виде диких существ. Не все встречи с дикой природой приятны. Знаете, иногда лучше любоваться ею с безопасного расстояния!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мать-Природа   жуть   капец какой-то   кошмарные создания   создания глубин   создания природы   странные создания   ужас   
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5  комментариев
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16k
Совранский 2 часа назад
спасибо за новые фобии))))
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16k
Сергей Полчаса назад
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1k
Тимур 48 минут назад
Чем дальше смотрел, тем мне хреновее становилось.
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28k
Serg2001 58 минут назад
Комментарий к фото
Ну да... Ничего страшного. А потом бах! и всё...
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64k
doker 2 часа назад
Ну, вы поняли...
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