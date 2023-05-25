35 кошмарных творений Матери-природы

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Есть поговорка «Дьявол кроется в деталях», но вообще-то он может просто прятаться в ветвях деревьев и наших собственных туалетах в виде диких существ. Не все встречи с дикой природой приятны. Знаете, иногда лучше любоваться ею с безопасного расстояния!
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3. Всего лишь перевёрнутые высохшие листья алоэ ферокс (алоэ устрашающего), выброшенные на берег
4. «Не знаю, то ли убрать бельё, которое я повесила сушиться во дворе, то ли просто покаяться во всех грехах»
17. Ужасный рот миноги (кровососущий паразит крупных рыб). Эта была более 120 см в длину и толщиной с человеческую руку
19. «Пошли на выставку птиц в заповеднике. Мальчик в зеленом дергал молнию на кофте вверх и вниз. Клинохвостому орлу это не понравилось»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Мать-Природа жуть капец какой-то кошмарные создания создания глубин создания природы странные создания ужас
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