Нейросеть сгенерировала изображения самых "стереотипных" жителей европейских стран

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Кажется, что Искусственный Интеллект появляется в новостях каждый день. ChatGPT, робот София и генераторы изображений с помощью ИИ покорили Интернет.
Reddit-пользователь с помощью генератора изображений Midjourney создал изображения самых "стереотипных" мужчин и женщин из различных европейских стран.
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