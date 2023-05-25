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Нейросеть сгенерировала изображения самых "стереотипных" жителей европейских стран

Нейросеть сгенерировала изображения самых "стереотипных" жителей европейских стран

Автор:
25 мая 2023 08:41
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Европа   ИИ   Нейросеть   забавно   люди   стереотип   
766
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Кажется, что Искусственный Интеллект появляется в новостях каждый день. ChatGPT, робот София и генераторы изображений с помощью ИИ покорили Интернет.

Reddit-пользователь с помощью генератора изображений Midjourney создал изображения самых "стереотипных" мужчин и женщин из различных европейских стран.


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Метки: Европа   ИИ   Нейросеть   забавно   люди   стереотип   
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