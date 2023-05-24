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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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26.
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Просто обязательная исправительная отработка. Стоит табор - вижу, работают - не вижу...
тут больше сошло бы слово "прикид" тоже жаргонизм не не так тотали всрато используется
но "Руглиш" я часто не понимаю