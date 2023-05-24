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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
24 мая 2023 23:24
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2048
26

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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13  комментариев
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736
Victor 7 часов назад
ясно
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17k
RDen 4 минуты назад
7.
Просто обязательная исправительная отработка. Стоит табор - вижу, работают - не вижу...

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32k
АнтонПолднев 14 минут назад
Выход тут один...
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9
София 57 минут назад
Мой лук в обычный день выглядит как репчатый и зелёный.
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736
Victor 57 минут назад
если грудь во весь экран, то лоица и не видно. обе симпатичные, но та что с 5-м размером сойдёт с дистанции (обвиснут
)
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32k
АнтонПолднев Час назад
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19k
scorpick 2 часа назад
Мляаать, каникулы начались
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10k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
как ни странно я знаю что такое "лук" это от английского look - типа "прикид" и тут я думаю любители козырнуть англицизмом сели в лужу, по тому что в отличии от слов типа "кейс" "воркаут" "аустаф" "форк" в русскоязычного народа в голове прочно засела ассоциация с тем что лук это сцук! Овощ!

тут больше сошло бы слово "прикид" тоже жаргонизм не не так тотали всрато используется
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