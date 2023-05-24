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Былое

Былое

Автор:
24 мая 2023 22:37
Метки: СССР   история   ретро   
493
40

Подборка фотографий из прошлого страны, которой уже нет (сегодня без комментариев).

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Метки: СССР   история   ретро   
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Павел Плеханов 6 часов назад
Меня Юрий Власов (фото 25) всё-таки поражает.
Посмотришь на фото, ну да, накачанный. Но по сравнению с нынешними качками, так не очень. Интиллигент в очках...
Но!
Олимпийский чемпион (1960), серебряный призёр Олимпийских игр (1964).
4-кратный чемпион мира (1959, 1961 1963).
6-кратный чемпион Европы (1959 1964; в неолимпийские годы чемпионаты проводились в рамках чемпионатов мира).
5-кратный чемпион СССР (1959 1963).
Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР (1957 1967)
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