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"Проклятый старый дом": в Австрии придумали, как использовать здание, в котором жил Гитлер

"Проклятый старый дом": в Австрии придумали, как использовать здание, в котором жил Гитлер

Автор:
24 мая 2023 18:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: австрия   владельцы   дом Гитлера   недвижимость   полиция   споры   тренинги   
1043
3

В нём собираются учить полицейских уважать права человека.

Власти австрийского города Браунау наконец придумали, что делать с так называемым домом Гитлера, в котором будущий фюрер родился и прожил до трёх лет. Сначала его планировали снести, но это, как вы понимаете, не совсем в немецком духе, не практично. Поэтому ему нашли новое применение. Теперь в здании, которое отлично бы подошло для пыточной, будут проводить тренинги по правам человека для полицейских. И уже осенью этого года здание начнут реконструировать, сообщает австрийский телеканал ORF.

Споры о судьбе нехорошего дома велись постоянно. В 2016 году австрийские власти забрали его под свой контроль и выплачивали владелице по 5 тысяч евро в месяц, используя здание в качестве центра для лиц с ограниченными возможностями. В 2019 его выкупили за 810 тысяч евро у Герлинды Поммер, чья семья владела домом на протяжение ста лет.


В МВД Германии сообщили, что использование дома полицейскими "должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме".

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Метки: австрия   владельцы   дом Гитлера   недвижимость   полиция   споры   тренинги   
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5  комментариев
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19k
Александр Час назад
Отдали бы под посольство 404. Они бы его берегли
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3k
poбт 3 минуты назад
а че за плесень по всей стене? там потоп чтоль был?
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6k
Алекс Крайчек 8 минут назад
Хых. В доме, принадлежащем АВСТРИЙСКОМУ правительству будут обучаться НЕМЕЦКИЕ полицейские? Второй аншлюс?
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9k
Александр Маслов Полчаса назад
"Сначала его планировали снести, но это, как вы понимаете, не совсем в немецком духе, не практично".

Не уверен в этом случае "о немецкой практичности". Примеров стирания немцами в ГДР инфраструктурных сооружений (даже и национально-исторических) хватает (говорю, что знаю) ...Тут явно что-то иное... Да и в целом после их оголтелого "шестиризма" перед Штатами они окончательно потеряли своё лицо (и память о том, что принёс миру фашизм).
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93
sir.dawidow2018 51 минуту назад
Поселите туда Бербок придурковатую и Шольца тупого!
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