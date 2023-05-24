"Проклятый старый дом": в Австрии придумали, как использовать здание, в котором жил Гитлер

Споры о судьбе нехорошего дома велись постоянно. В 2016 году австрийские власти забрали его под свой контроль и выплачивали владелице по 5 тысяч евро в месяц, используя здание в качестве центра для лиц с ограниченными возможностями. В 2019 его выкупили за 810 тысяч евро у Герлинды Поммер, чья семья владела домом на протяжение ста лет.





В МВД Германии сообщили, что использование дома полицейскими "должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме".