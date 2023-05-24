"Проклятый старый дом": в Австрии придумали, как использовать здание, в котором жил Гитлер

В нём собираются учить полицейских уважать права человека.
Власти австрийского города Браунау наконец придумали, что делать с так называемым домом Гитлера, в котором будущий фюрер родился и прожил до трёх лет. Сначала его планировали снести, но это, как вы понимаете, не совсем в немецком духе, не практично. Поэтому ему нашли новое применение. Теперь в здании, которое отлично бы подошло для пыточной, будут проводить тренинги по правам человека для полицейских. И уже осенью этого года здание начнут реконструировать, сообщает австрийский телеканал ORF.
Споры о судьбе нехорошего дома велись постоянно. В 2016 году австрийские власти забрали его под свой контроль и выплачивали владелице по 5 тысяч евро в месяц, используя здание в качестве центра для лиц с ограниченными возможностями. В 2019 его выкупили за 810 тысяч евро у Герлинды Поммер, чья семья владела домом на протяжение ста лет.
В МВД Германии сообщили, что использование дома полицейскими "должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме".
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Не уверен в этом случае "о немецкой практичности". Примеров стирания немцами в ГДР инфраструктурных сооружений (даже и национально-исторических) хватает (говорю, что знаю) ...Тут явно что-то иное... Да и в целом после их оголтелого "шестиризма" перед Штатами они окончательно потеряли своё лицо (и память о том, что принёс миру фашизм).