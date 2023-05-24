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Как выглядят самые красивые девушки в ММА?

Как выглядят самые красивые девушки в ММА?

Автор:
24 мая 2023 10:55
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   внешность   девушки   красота   мма   сила   фигура   
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ММА (смешанные боевые искусства) - это сильный, динамичный и бескомпромиссный спорт, который требует от бойцов высокой физической подготовки и мастерства в различных дисциплинах. Однако помимо спортивных достижений, внешность также играет не последнюю роль в создании образа и привлечении внимания публики.


Ронда Раузи

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Ронда Раузи по прозвищу « Тройная угроза» - чемпионка UFC, модель и актриса. Она считается вторым номером в общем рейтинге легчайшего веса среди женщин. В семнадцать лет девушка была отобрана для участия в Олимпиаде 2004 года в Афинах, став самым молодым участником соревнований по дзюдо. Кроме того, в том же году она выиграла золотую медаль чемпионата мира среди юниоров. А в 2008 году Ронда стала первой американкой, завоевавшей бронзовую медаль по дзюдо, на летних олимпийских играх в Пекине.

Девушка была признана самой лучшей спортсменкой всех времен по результатам голосования посетителей сайта ESPN. Также она является самым высокооплачиваемым бойцом UFC, а в 2015 Ронда стала самой яркой активной спортсменкой по версии читателей двух спортивных журналов. Девушка много снимается, впервые она появилась на экране в 2014 году в фильме «Неудержимые 3», затем продолжила свою актерскую карьеру и снялась в фильмах « Форсаж 7» и «Антураж»


Елена Овчинникова

Украинка Лена «Охотник» Овчинникова начала свою спортивную карьеру с любительского кикбоксинга и тайского бокса. Девушка - боец по правилам ММА в наилегчайшем весе, у нее за плечами много титулов и побед. Она получила свой первый титул чемпиона мира в сверхлегком весе в 2009 на мировом чемпионате по тайскому боксу (ISKA), используя комбинацию кикбоксинга и муай-тай.

Эта красавица сейчас в команде Union Gym. В 2011 году во время боя девушка сломала руку и во время периода реабилитации могла пользоваться только левой рукой. Но спортсменка снова вернулась на ринг и стала вдвойне опасна, ведь теперь у нее одинаково хорошо получаются удары и правой, и левой руками.


Йоанна Енджейчик

Польская бойцовская звезда в смешанных боевых искусствах. Родилась 18 августа 1987 года в Ольштыне, Польша. Она известна своими выдающимися успехами в тайском боксе, где она стала пятикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы среди любителей по версии IFMA. В настоящее время она выступает под эгидой UFC в женской минимальной весовой категории, где она ранее была чемпионкой.

Йоанна - это жизнерадостная и всегда улыбающаяся девушка, которая за последние несколько лет подтвердила свой титул несколько раз. Она имеет в своем активе 17 побед и 3 поражения, что говорит о ее высоком профессиональном уровне. Ее успехи в боевых искусствах и ее яркая личность делают ее одной из самых ярких и интересных фигур в мире боевых искусств.


Миша Тейт

Думаете, если прозвище этой девушки Кексик, то ее будет легко победить? Эта уроженка города Такома, Вашингтон, обладающая титулом чемпионки в женском легчайшем весе по версии UFC, на ринге легко может доказать, что она достойна носить этот пояс. Девушка начала свою профессиональную спортивную карьеру в 2007 , а до этого она занималась в школьной секции по борьбе и даже одержала победу в чемпионате уровня штата. Мише особенно хорошо удается захват. Она входит в число лучших чемпионок в женском легчайшем весе и занимает второе место среди лучших чемпионок в женском легчайшем весе по версии UFC. Миша – сильный боец, она проиграла только Ронде Роузи. В свое свободное время девушка работает моделью, снимается для нескольких журналов и ведет подкаст « Шоу Мишы Тейт»

Зойла Фраусто Гуржел

Ее прозвище - Принцесса воинов, она родилась в городе Фресно, Калифорния. Зойла является первой и единственной на сегодняшний день чемпионкой по версии «Беллатор». Ее рост – 165 см, вес – 57 кг. Эта крошечная девушка показала все, на что способна, когда в 2009 году во время своего дебюта на турнире по смешанным единоборствам победила Карину Хэллинан. Стиль боя Зойлы сочетает таэквондо и бразильское джиу-джицу. Страсть к спорту у Зойлы в крови, ведь ее сестра Стефани Фраусто тоже занимается смешанным единоборствам, а у их отца – черный пояс по таэквондо.


Рейчел Камминс

Рейчел « Пантеру» Камминс можно легко перепутать с ринг-герл, которая выносит табличку между раундами. Рейчел родилась в городе Лейк Форест, Калифорния, и дебютировала в 2013 году. Она одержала победу над Крисси Линн, нокаутировав ее на 31-й секунде первого раунда. Этот бой проходил на довольно жестком турнире среди женщин в категории до 50 кг в 2012 году в Лас-Вегасе. Недавно Рейчел вошла в список участников чемпионата по боям без правил Invicta

Джина Карано

Она является самой лучшей девушкой – бойцом за всю историю ММА. Родилась в городе Даллас, Техас. Ее отец профессионально играл в футбол, сама девушка в школе увлекалась волейболом и софтболом, и играла в женской команде по баскетболу, которую помогла привести к титулу чемпионов штата. Свою спортивную карьеру Джина начала с муай тай, именно ему она обязана своему стилюведения боя.

В данный момент Джина решила взять паузу и заняться своей актерской карьерой. В 2006 году девушка снялась в документальном фильме «Ring Girls». Одна из ее последних работ – роль в фильме «Дэдпул», где она сыграла персонажа по имени Ангельская пыль

Анастасия Янькова

Родилась в Москве, является чемпионкой России по тайскому боксу. Анастасия сказала, что отказалась от контракта с UFC, потому что хочет продолжить заниматься боксом в России. По этой причине девушка недавно подписала контракт с «Беллатор». Анастасия - боец по правилам ММА в наилегчайшем весе. Стиль ведения боя этой красавицы– комбинация муай тай и бокса. В качестве профессионального бойца девушка дебютировала в 2012 году.

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Метки: Спорт   внешность   девушки   красота   мма   сила   фигура   
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21  комментарий
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9k
Maddy8 Полчаса назад
Джина Карано уже давно забила и откормилась.
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9k
Regerald 4 минуты назад
Намного симпатичнее чем бодибилдерши :)
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10k
Sapsan 9 минут назад
Фируза Шарипова, Казахстан, г. Тараз

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8k
Артём 9 минут назад
Женщины-воины в реальной жизни, против женщин-воинов по мнению Dove и Epic games.
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920
max20 15 минут назад
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1k
олег Полчаса назад
дрочу с опаской.
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
"Что ты мне втираешь какую-то дичь?!"
Вот настоящие бойцы
Ссылка www.youtube.com
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7k
Дмитрий 46 минут назад
Если это "красивые", то что ж там с не красивыми то твориться? Ужас просто видимо.
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28k
Levyathan 48 минут назад
Что меня удивляет-это как они умудряются сохранять милые личики после таких прилетов.
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28k
Levyathan 49 минут назад
Хоть и не из ММА, но этих всех, думаю ушатала бы.
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252
данила беринский Levyathan 37 минут назад
ага, без борьбы, может быть.
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930
ruslan d 50 минут назад
Страшно с такими водиться
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13k
Shtoppi Час назад
Пейдж ВанЗант
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