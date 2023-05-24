Как выглядят самые красивые девушки в ММА?

Думаете, если прозвище этой девушки Кексик, то ее будет легко победить? Эта уроженка города Такома, Вашингтон, обладающая титулом чемпионки в женском легчайшем весе по версии UFC, на ринге легко может доказать, что она достойна носить этот пояс. Девушка начала свою профессиональную спортивную карьеру в 2007 , а до этого она занималась в школьной секции по борьбе и даже одержала победу в чемпионате уровня штата. Мише особенно хорошо удается захват. Она входит в число лучших чемпионок в женском легчайшем весе и занимает второе место среди лучших чемпионок в женском легчайшем весе по версии UFC. Миша – сильный боец, она проиграла только Ронде Роузи. В свое свободное время девушка работает моделью, снимается для нескольких журналов и ведет подкаст « Шоу Мишы Тейт»

Зойла Фраусто Гуржел